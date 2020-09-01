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Keçiören ıslanma havuzu, çocukların eğlence merkezi haline geldi

İSTANBUL HABERLERİ  | 01.09.2020 10:17 | Son Güncelleme

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: - "Çocuklarımızı ve gençlerimizi geliştirmek ve aydınlık bir geleceğe ulaştırmak için birçok projemiz var. Bunlardan biri Bilim Parkı projemizdir. Çocuklar ve gençler için Türkiye'de olmayan bir diğer projemiz ise Ekolojik Park projesidir. İlçemizde bulunan Tema Parkı'mızı geliştirerek şehrimize yeniden kazandıracağız"

ANKARA (AA) - Keçiören Belediyesi tarafından hizmete açılan Türk Dünyası Su ve Gül Meydanı'ndaki ıslanma havuzu, çocukların eğlence merkezi haline geldi.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Keçiören Türk Dünyası Su ve Gül Meydanı, hizmete açıldıktan sonra vatandaşlardan ve çocuklardan büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Su, ışık ve müzik gösterisinin yapıldığı meydanda bulunan ıslanma havuzu, yaz sıcağında çocuklarına keyifli bir gün yaşatmak isteyen ailelerin ise uğrak noktası oluyor. Meydan, yüzlerce gül ve akşam düzenlenen ışık gösterisiyle ziyaretçilere rengarenk bir ziyafet sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türk Dünyası Su ve Gül Meydanı'nda ses, ışık ve müzik gösterileriyle çocukların gönüllerince eğlendiği ıslanma havuzunun, sıcak havalarda eğlencenin merkezi haline geldiğini belirtti.

Altınok, Türk Dünyası Su ve Gül Meydanı'nın, estetik görünüşü ve ortaya koyduğu görsel şölen ile Keçiören'i ziyaret eden misafirleri kendisine hayran bıraktırdığını aktardı.

Çocuklar ve gençlerin keyifli vakit geçirebilmeleri için ilçede birçok yeni hizmeti hayata geçirdiklerini bildiren Altınok, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızı ve gençlerimizi geliştirmek ve aydınlık bir geleceğe ulaştırmak için birçok projemiz var. Bunlardan biri Bilim Parkı projemizdir. Çocuklar ve gençler için Türkiye'de olmayan bir diğer projemiz ise Ekolojik Park projesidir. İlçemizde bulunan Tema Parkı'mızı geliştirerek şehrimize yeniden kazandıracağız. Çocukların doya doya vakit geçirdiği survivor parkımızı da hizmete açtık."

Altınok, hizmet anlamında Keçiören'in ilklerin öncüsü bir ilçe olduğunu belirterek, "Deniz Dünyası akvaryumumuz Türkiye'de bir ilk olarak hizmete başlamıştır. Buraya yeni balıklar da getirdik. Bütün dünyadaki okyanus ve denizlerin hem üstündeki hem altındaki canlıları burada görme imkanı sunuyoruz. Ankara'da bir ilk olan sıcak hava balonu hizmetini de devam ettiriyoruz. Balonla Ankara'mızı ve Keçiören'imizi temaşa etme fırsatı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

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