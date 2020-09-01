Keçiören ıslanma havuzu, çocukların eğlence merkezi haline geldi

ANKARA (AA) - Keçiören Belediyesi tarafından hizmete açılan Türk Dünyası Su ve Gül Meydanı'ndaki ıslanma havuzu, çocukların eğlence merkezi haline geldi.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Keçiören Türk Dünyası Su ve Gül Meydanı, hizmete açıldıktan sonra vatandaşlardan ve çocuklardan büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Su, ışık ve müzik gösterisinin yapıldığı meydanda bulunan ıslanma havuzu, yaz sıcağında çocuklarına keyifli bir gün yaşatmak isteyen ailelerin ise uğrak noktası oluyor. Meydan, yüzlerce gül ve akşam düzenlenen ışık gösterisiyle ziyaretçilere rengarenk bir ziyafet sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türk Dünyası Su ve Gül Meydanı'nda ses, ışık ve müzik gösterileriyle çocukların gönüllerince eğlendiği ıslanma havuzunun, sıcak havalarda eğlencenin merkezi haline geldiğini belirtti.

Altınok, Türk Dünyası Su ve Gül Meydanı'nın, estetik görünüşü ve ortaya koyduğu görsel şölen ile Keçiören'i ziyaret eden misafirleri kendisine hayran bıraktırdığını aktardı.