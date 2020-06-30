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Kedi sesi duydu, aracın başından 3 saat ayrılmadı

ISPARTA HABERLERİ  | 30.06.2020 09:46 | Son Güncelleme

Isparta’da yavru bir kedi girdiği aracından altından itfaiyenin yaklaşık bir saatlik operasyonuyla kurtarıldı.

Isparta’da yavru bir kedi girdiği aracından altından itfaiyenin yaklaşık bir saatlik operasyonuyla kurtarıldı. Olayı itfaiyeye bildiren genç kız 3 saat boyunca aracın başından ayrılmadı.
Olay Kepeci Mahallesi Debboy Sokak’ta meydana geldi. Saat 18.30 sıralarında sokaktan geçen Şeyma Özdemir, park halinde bulunan bir araçtan kedi sesi geldiğini duydu. Kendi çabalarıyla kediyi çıkarmaya çalışan Özdemir, yaklaşık 1 buçuk saatlik uğraşında başarılı olamayınca durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, önce aracın motor kısmına baktı daha sonra da kriko ile aracı havaya kaldırdı. Birkaç kez cep telefonundan açılan kedi sesiyle, yavru kedinin çıkması beklendi ancak bu girişim başarılı olmadı. Daha sonra aracın alt kısmında egzoz borusunun olduğu bölümden ses gelmesi üzerine harekete geçen itfaiye, yavru kediyi kurtarmayı başardı. İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kurtarılan inatçı yavru kedi, taşıma çantasına konuldu. Oldukça korktuğu görülen kedi, Isparta Hayvan Barınağı’na götürüldü.

“Araçtan bir çığlık sesi duydum ve çok panikledim”
Kedinin ilk sesini duyduğu andan kurtarılıncaya kadar aracın başından ayrılmayan Şeydam Özdemir, itfaiye ve emniyet ekiplerine teşekkür etti. Olayı anlatan Özdemir, “Ben evime doğru ilerliyordum. Aracın yanından geçerken 3 saat önce araçtan bir çığlık sesi duydum ve çok panikledim. İtfaiye ve polis ekipleri çok yardımcı oldular. Onların sayesinde araçtaki yavru kediyi kurtarabildik” dedi.

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