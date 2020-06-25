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Kelkit’te kavga: 1 ölü

GÜMÜŞHANE HABERLERİ  | 25.06.2020 13:17 | Son Güncelleme

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde yaylada hayvan otlatan akrabalarıyla tartışan bir kişi silahla vuruldu.Edinilen bilgiye göre, ilçenin Gürleyik köyü yaylasında babası Murat Can ile hayvan otlatan Fırat Can’ın (33) yanına gelen akrabaları Selahattin Daştan (44) iddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle birden bire baba-oğula saldırdı.

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde yaylada hayvan otlatan akrabalarıyla tartışan bir kişi silahla vuruldu.
Edinilen bilgiye göre, ilçenin Gürleyik köyü yaylasında babası Murat Can ile hayvan otlatan Fırat Can’ın (33) yanına gelen akrabaları Selahattin Daştan (44) iddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle birden bire baba-oğula saldırdı. Bu sırada yanında taşıdığı silahına sarılan Fırat Can’ın ateş etmesi sonucu karnından yaralanan Selahattin Daştan, Kelkit Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından şüpheli Fırat Can, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

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