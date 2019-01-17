Kemal Özdeş, Abdul Baba Rahman ile ilgilendiklerini açıkladı

Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş, hem Ziraat Türkiye Kupası’nda hem de Spor Toto Süper Lig’de başarılı olmak için mücadele edeceklerini söyledi.

Özdeş, Adnan Süvari Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, çok verimli geçen Antalya kampının ardından Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Antalyaspor'la 3-3 berabere kaldıklarını hatırlattı.

Antalyaspor maçının ardından dün ligdeki Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasının hazırlıklarına başladıklarını kaydeden Özdeş, "Umarım hem kupada sonuna kadar gideriz hem de ligin ikinci yarısında fark yaratan oyun ortaya koyarız ve üst sıralarda kendimize yer buluruz. Ligde 2. sıradaki takımla 7 puan fark var. İkinci yarının ilk maçı çok önemli, kazanıp, yolumuzu üst sıralara çevirmek istiyoruz." diye konuştu.

Özdeş, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen Abdul Rahman Baba ile ilgilendiklerini, sol bek mevkisi için 2-3 alternatiflerinin olduğunu belirterek, "Taraftarımızın transfer beklentisinin olması çok normal. Ben göreve geldiğimde 16 yabancımız vardı, bunlardan 14'ünü kadromuza, 12'sini maç kadrosuna yazabiliyoruz. Bu durum, dışarıda kalan oyuncularda motivasyon kaybına yol açmıştı." ifadelerini kullandı.