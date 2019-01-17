SPOR

Kemal Özdeş, Abdul Baba Rahman ile ilgilendiklerini açıkladı

GÖZTEPE HABERLERİ  | 17.01.2019 19:56 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin teknik direktörü Kemal Özdeş, "Umarım hem kupada sonuna kadar gideriz hem de ligin ikinci yarısında fark yaratan oyun ortaya koyarız ve üst sıralarda kendimize yer buluruz." dedi.

Kemal Özdeş, Abdul Baba Rahman ile ilgilendiklerini açıkladı

Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş, hem Ziraat Türkiye Kupası’nda hem de Spor Toto Süper Lig’de başarılı olmak için mücadele edeceklerini söyledi.

Özdeş, Adnan Süvari Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, çok verimli geçen Antalya kampının ardından Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Antalyaspor'la 3-3 berabere kaldıklarını hatırlattı.

Antalyaspor maçının ardından dün ligdeki Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasının hazırlıklarına başladıklarını kaydeden Özdeş, "Umarım hem kupada sonuna kadar gideriz hem de ligin ikinci yarısında fark yaratan oyun ortaya koyarız ve üst sıralarda kendimize yer buluruz. Ligde 2. sıradaki takımla 7 puan fark var. İkinci yarının ilk maçı çok önemli, kazanıp, yolumuzu üst sıralara çevirmek istiyoruz." diye konuştu.

Özdeş, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen Abdul Rahman Baba ile ilgilendiklerini, sol bek mevkisi için 2-3 alternatiflerinin olduğunu belirterek, "Taraftarımızın transfer beklentisinin olması çok normal. Ben göreve geldiğimde 16 yabancımız vardı, bunlardan 14'ünü kadromuza, 12'sini maç kadrosuna yazabiliyoruz. Bu durum, dışarıda kalan oyuncularda motivasyon kaybına yol açmıştı." ifadelerini kullandı.

Takıma Serdar Gürler'in katıldığını, kiralık olan Sokol Cikalleshi ile yollarını ayırdıklarını aktaran Özdeş, 1,5 yıllık kontratı bulunan Nabil Ghilas'ın mukavelesinin performansa dayalı olarak yenilendiğini söyledi.

Kemal Özdeş, görevinin elindeki kadrodaki oyunculardan maksimum verimi almak olduğunu dile getirerek, "Gelecek yılın iskeletini oluşturmak gibi bir hedefimiz var. Gelecek beklentisi bulunan, camiayı temsil edecek oyuncularla birlikte olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İleride 19 yaş altı takımının kendileri için çok ciddi kaynak olacağını kaydeden Özdeş, "Daha organize olmuş ve oturmuş olan takımlarda genç oyuncular daha iyi performans gösteriyor." yorumunu yaptı.

PARTNEREski eşle nafaka kavgasıEski eşle nafaka kavgası
Göztepe'de ayrılıkGöztepe'de ayrılık
'Göztepe'ye layık olacağım''Göztepe'ye layık olacağım'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Göztepe kemal özdeş

En Çok Okunan Haberler

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

İşte Galatasaray'ın yeni forveti

İşte Galatasaray'ın yeni forveti

Ve Beşiktaş transferi resmen açıkladı!

Ve Beşiktaş transferi resmen açıkladı!

Ozan Kabak transferi resmen açıklandı!

Ozan Kabak transferi resmen açıklandı!

Feghouli'ye servet

Feghouli'ye servet

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Süper Lig ekibi transferi resmen bitirdi

Süper Lig ekibi transferi resmen bitirdi

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Yasin'den şoke eden F.Bahçe cevabı!

Yasin'den şoke eden F.Bahçe cevabı!

Göztepe Ankaragücü'nü 3 golle geçti

Göztepe Ankaragücü'nü 3 golle geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kemal Özdeş, Abdul Baba Rahman ile ilgilendiklerini açıkladı

Göztepe Chelseali yıldızla ilgileniyor

Göztepe Sokol Cikalleshi ile yolların ayrıldığını duyurdu

Göztepe'de ayrılık

Serdar Gürler: Göztepe'ye layık olacağım

'Göztepe'ye layık olacağım'

Göztepe Serdar Gürler'i 1.5 yıllığına kiraladı

Serdar Gürler Süper Lig'e döndü!

Göztepe 6 - 3 Pendikspor

Göztepe'de 9 gollü prova

Süper Lig ekibi transferi resmen bitirdi

Süper Lig ekibi transferi resmen bitirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.