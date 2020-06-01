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Kemer Belediyesi’nden eğitime a’dan z’ye destek

ANTALYA HABERLERİ  | 01.06.2020 11:32 | Son Güncelleme

Öğrenciye yapılan yatırımın en iyi yatırım olduğu sözüyle hareket eden Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, eğitime verdiği desteğe son hızla devam edeceklerini söyledi.Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nun eğitime verdiği ve vermeye devam edeceği destekler öncesi Kemer’deki okulların okul aile birlikleri ile bir araya geldi.

Öğrenciye yapılan yatırımın en iyi yatırım olduğu sözüyle hareket eden Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, eğitime verdiği desteğe son hızla devam edeceklerini söyledi.
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nun eğitime verdiği ve vermeye devam edeceği destekler öncesi Kemer’deki okulların okul aile birlikleri ile bir araya geldi. ‘Eğitim varsa gelecek var’ sloganıyla yola çıkan Topaloğlu, geçen sene eğitim alanında yaptığı projelere ve her türlü desteğe bu yıl da devam edeceklerinin altını çizdi. Topaloğlu, bir ülkede yaşayan herkesin huzurlu ve mutlu olabilmesi için mutlaka eğitime önem vermesi gerektiğini belirtti.
Daha önce Göynük Belediye Başkanı iken eğitime büyük önem verdiklerini ve geçen sene de bu işe Kemer’de devam ettiklerine vurgu yapan Topaloğlu, “Geçen sene 6 bin 500 ana sınıfından 8. sınıfa kadar olan öğrencinin kırtasiye malzemelerini ücretsiz verdik. Bin 100 lise ve 600 ilkokul öğrencisinin C plakalı araçlarla ücretsiz taşınmalarını sağladık. Ahmet Erkal Spor Tesislerinde üniversiteye hazırlanan çocuklarımız için eğitim destek kursu açtık. Pandemi dolayısıyla kapalı durumda. Beldibi’nden Çıralı’ya kadar bütün lise öğrencisini ücretsiz taşıyabilmemiz için okul aile birlikleri bize dilekçe yazıyorlar. Bizde Milli Eğitime gönderiyoruz. Milli eğitimle bir protokol yapacağız ve belediye meclis gündemine getireceğiz. Kabul edilirse biz öğrencilerimizi taşımaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Topaloğlu, ana sınıfından 8. sınıfa kadar tüm öğrencilerin kırtasiye malzemelerini hazırlamaya başladıklarına dikkat çekerek, "Öğrencilerimizin kırtasiye malzemeleri okullar açılmadan sıralarının üzerinde olacak. Ahmet Erkal Spor Tesislerindeki eğitim destek merkezinde kayıtlara da başladık. Bunları yapmak bizim boynumuzun borcu. Veliler hiçbir şekilde endişe etmesin. Hepsini belediye olarak üstlenmiş durumdayız. Biz eğitime a’dan z’ye destek verdik ve vermeye devam edeceğiz" diye belirtti.

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