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  4. “Kemerin Ses Getirsin” projesinde Malatya’ya 4 ödül

“Kemerin Ses Getirsin” projesinde Malatya’ya 4 ödül

MALATYA HABERLERİ  | 14.01.2020 17:51 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan ’Hayatı Korumak için Senin de Kemerin Ses Getirsin’ yarışmasında Malatya’dan 4 öğrenci ödüle hak kazandı.İçişleri Bakanlığı tarafından ölümlü ve yaramalı trafik kazalarının azaltılması, trafik güvenliği konusunda farkındalığın oluşturulması amacıyla 9-31 Ağustos 2019 tarihlerinde Türkiye genelinde düzenlenen “Kemerin Ses Getirsin” isimli trafik güvenliği yarışması düzenlendi.Twitter ile gönderilen videolar arasından seçilen videolara İçişleri Bakanlığı tarafından hediye gönderildi.Çektikleri video ile ödül almaya hak kazanan 4 öğrenciyi, Malatya Valisi Aydın Baruş makamında kabul etti.İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ile Trafik Denetleme Şube Müdürünün da hazır bulunduğu programda Vali Baruş, öğrencileri tebrik ederek hediyelerini takdim etti.

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan ’Hayatı Korumak için Senin de Kemerin Ses Getirsin’ yarışmasında Malatya’dan 4 öğrenci ödüle hak kazandı.
İçişleri Bakanlığı tarafından ölümlü ve yaramalı trafik kazalarının azaltılması, trafik güvenliği konusunda farkındalığın oluşturulması amacıyla 9-31 Ağustos 2019 tarihlerinde Türkiye genelinde düzenlenen “Kemerin Ses Getirsin” isimli trafik güvenliği yarışması düzenlendi.
Twitter ile gönderilen videolar arasından seçilen videolara İçişleri Bakanlığı tarafından hediye gönderildi.
Çektikleri video ile ödül almaya hak kazanan 4 öğrenciyi, Malatya Valisi Aydın Baruş makamında kabul etti.
İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ile Trafik Denetleme Şube Müdürünün da hazır bulunduğu programda Vali Baruş, öğrencileri tebrik ederek hediyelerini takdim etti.

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