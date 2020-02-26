Kenan Doğulu aşka geldi! Beren Saat'e ilan-ı aşk

Beren Saat ve Kenan Doğulu uzun bir süre evliliklerindeki krizle gündeme geldi. Öyle ki ikili hakkında sık sık boşanma haberleri çıkıyordu. İkili tüm yazı ayrı ayrı tatiller yaparak geçirirken birlikte görüntü vermeyerek de dikkat çekiyordu. Tüm o günler geride kaldı ve ikili el ele görüntülenmeye yeniden başladı.

Beren Saat ise bugün 36 yaşına bastı. Kenan Doğulu, eşinin yeni yaşını Instagram'da paylaştığı duygusal mesajla kutladı. Doğulu karısının fotoğrafını paylaşarak şu notu düştü:

"Çok seviyorum seni sevmeyi sevgilim. İyi ki varsın, iyi ki doğmuşsun ve seni yaşama fırsatım olmuş. Harika bir yaşın daha olsun, güzel yüzün hep gülsün."



