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Kenan Karaman: Hastalığımın koronavirüs gibi semptomları vardı

ALMANYA HABERLERİ  | 02.04.2020 11:39 | Son Güncelleme

Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Karaman, yakalandığı zatürre hastalığından dolayı zor bir dönem geçirdiğini, hastalığının Kovid-19 gibi semptomları olduğunu söyledi.

Kenan Karaman: Hastalığımın koronavirüs gibi semptomları vardı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Karaman, yakalandığı zatürre hastalığından dolayı zor bir dönem geçirdiğini, hastalığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gibi semptomları olduğunu söyledi.

Kenan Karaman, bir kaç ay önce geçirdiği zatürre hastalığına, Kovid-19 salgınına ve Bundesliga'daki müsabakaların askıya alınmasına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Zatürreden dolayı 4 ay boyunca tedavi gören ve şubat ayı sonunda sahalara dönen Kenan, "Sağlığım şu an iyi. Zorlu bir dönemden geçtim. Değişik bir virüs tipi idi, tehlikeli bir şey. Hastalığımın koronavirüs gibi aynı semptomları vardı. Ateş yükselmesi, titreme. Zaten akciğerlerimi komple iltihap bağlamıştı. Çok vakit aldı. 3-4 ay savaş içindeydim. Bundan sonra da dikkat etmem lazım" ifadelerini kullandı.

Kovid-19 salgının yayılmasını önlemek için Almanya'da alınan önlemlerin doğru olduğunu, ancak bu önlemler için geç kalındığını belirten 26 yaşındaki futbolcu, "İlk haftalar millet ciddiye almıyordu durumu. Hava güzeldi ve Düsseldorf'ta çoğu kişi dışarıdaydı. Ancak gerçekten çok tehlikeli bir durum, çünkü bu virüs çok kötü. Ölüme kadar götürebiliyor" diye konuştu.

Milli futbolcu, herkese bu dönemde mümkün olduğunca evde kalmalarını tavsiye ederek, "Kendimizi tecrit etmemiz lazım. Hafife alınacak bir durum değil. Yaşlılara temas edildiğinde çok tehlikeli oluyor. Bu yüzden gençler de dikkat etsin. Çevremize saygı göstermemiz lazım. Herkes mümkün olduğunca evde kalsın" çağrısında bulundu.

Alınan tedbirlerden dolayı Bundesliga'daki karşılaşmaların bir süre askıya alındığına işaret eden Kenan, "Maçların oynanmaması üzücü ama şimdiki durumda bunu doğru buluyorum" dedi. Kenan Karaman, en geç mayıs ayına kadar bu şekilde alınan tedbirlere uyulursa ardından yeniden karşılaşmaların oynanabileceğini kaydetti.

"MAÇLAR BİR SÜRE SEYİRCİSİZ OYNANACAK GİBİ GÖZÜKÜYOR"

Bir süre maçların seyircisiz oynanacağını düşündüğünü anlatan milli futbolcu, "Futbol seyircisiz oynanmaz aslında, çünkü futbolcu seyircilerle motive oluyor. Almanya'da bütün statların dolu olması ayrı bir zevk. Taraftarların ve futbolcuların tehlikeye girmemesi gerektiğinden bir süre seyircisiz oynanacak gibi gözüküyor. Bunu da doğru buluyorum." ifadelerini kullandı.

Kenan Karaman, bu dönemde kulüplerin dayanışma içinde olmalarının güzel bir olay olduğunu belirterek, bir iki yıl kulüplerin sıkıntılı bir dönem geçirebileceklerini düşündüğünü dile getirdi. Kovid-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında antrenmanların devam etmediğini hatırlatan Kenan, "Kendimi takımın verdiği programla formda tutuyorum. Olduğu kadarıyla evde bazı şeyleri yapmaya çalışıyorum. Kulüp bize (futbolculara) bisiklet dağıttı, onu kullanıyorum." şeklinde konuştu.

Çoğunlukla vaktini evde geçirdiğini anlatan milli futbolcu, bu dönemi en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştığını, kitap okuduğunu ve kendisini geliştirdiğini söyledi.

İyileştikten sonra sahaya çıktığı maçlarda iyi bir performans sergilediğine dikkati çeken Kenan Karaman, "Ben zorlu dönemi iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Kendime göre, beslenmek olsun, bakış açısı olsun bir çok şeyi değiştirdim. Olgunlaştığımı düşünüyorum. Negatif durumu pozitife çevirdim. Bunu da sahaya yansıttım." değerlendirmesinde bulundu.

Çıktığı son iki maçta 3 gol attığını anımsatan Kenan, iyi hazırlandığı için gösterdiği bu performansın kendisini şaşırtmadığını belirtti. Milli futbolcu, şimdi lige bir süre ara verildiğine işaret ederek, hastalığından dolayı bu deneyimi daha önce yaşadığı için bu dönemi kolay bir şekilde atlatacağını kaydetti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kenan Karaman fortuna düsseldorf Almanya Bundesliga

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