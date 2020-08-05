SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Basketbol
  4. Kenan Sipahi Fenerbahçe Beko'ya transfer oldu

Kenan Sipahi Fenerbahçe Beko'ya transfer oldu

BASKETBOL HABERLERİ  | 05.08.2020 14:24 | Son Güncelleme

Başantrenörlüğe Igor Kokoskov'un getirilmesinin ardından transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe Beko, eski oyuncusu Kenan Sipahi'yi kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli takım, 1 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı. 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe'de forma giyen Sipahi; kariyerine Tofaş altyapısında başladı. 25 yaşındaki basketbolcu, Pınar Karşıyaka, Beşiktaş ve Real Betis formalarını da terletti.

Kenan Sipahi Fenerbahçe Beko'ya transfer oldu

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Real Betis'te forma giyen eski oyuncularından Kenan Sipahi ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.

100

Yeni sezon öncesi takım planlamasında transferlerini yürüten Fenerbahçe Erkek Basketbol takımı, İspanya’nın Real Betis takımında forma giyen oyun kurucu Kenan Sipahi ile bir yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.

202

2019 yazında yurt dışında forma giyme kararı alan ve İspanya’nın Real Betis takımına transfer olan Kenan, İspanyol temsilcisinin formasıyla 23 ACB maçında görev yaptı ve maç başına 7.3 sayı, 3.5 asist, 2.3 ribaund ortalamaları ile oynadı.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Sek Henry, İzmir'e geldiSek Henry, İzmir'e geldi
Efsane isim ringe geri dönüyorEfsane isim ringe geri dönüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beyrut'ta korkunç patlama: Ölü sayısı 100'ü aştı

Beyrut'ta korkunç patlama: Ölü sayısı 100'ü aştı

Aselsan personelini taşıyan minibüs ile yolcu otobüsü çarpıştı

Aselsan personelini taşıyan minibüs ile yolcu otobüsü çarpıştı

Arda Turan'ın alacağı maaş herkesi şaşırttı

Arda Turan'ın alacağı maaş herkesi şaşırttı

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo şoku

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo şoku

Olimpiyatlara gidebilmek için bacağını kestirecek!

Olimpiyatlara gidebilmek için bacağını kestirecek!

Muslera'dan Galatasaray'a transfer

Muslera'dan Galatasaray'a transfer

Takım
O
Av
P

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

İşte F.Bahçe'nin yeni transferi!

İşte F.Bahçe'nin yeni transferi!

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Pınar Karşıyaka Josh Carter ile anlaştı

Pınar Karşıyaka Josh Carter ile anlaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bellona Kayseri transferi kapattı

Bellona Kayseri transferi kapattı

Pınar Karşıyaka'nın yeniden kadrosuna kattığı Sek Henry, İzmir'e geldi

Sek Henry, İzmir'e geldi

NBA'de Los Angeles Clippers, üçlük rekoru kırarak kazandı

Clippers, üçlük rekoru kırarak kazandı

Daniel Hamilton, Frutti Extra Bursaspor'da

Frutti Extra Bursaspor'da transfer

Greg Monroe, Khimki Moskova'da

Greg Monroe, Khimki Moskova'da

Anadolu Efes'te Dunston'ın sözleşmesi yenilendi

Dunston'ın sözleşmesi yenilendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.