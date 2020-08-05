Kenan Sipahi Fenerbahçe Beko'ya transfer oldu

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Real Betis'te forma giyen eski oyuncularından Kenan Sipahi ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.
Yeni sezon öncesi takım planlamasında transferlerini yürüten Fenerbahçe Erkek Basketbol takımı, İspanya’nın Real Betis takımında forma giyen oyun kurucu Kenan Sipahi ile bir yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.
2019 yazında yurt dışında forma giyme kararı alan ve İspanya’nın Real Betis takımına transfer olan Kenan, İspanyol temsilcisinin formasıyla 23 ACB maçında görev yaptı ve maç başına 7.3 sayı, 3.5 asist, 2.3 ribaund ortalamaları ile oynadı.
(İHA)
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