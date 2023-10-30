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  4. Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn bu kez korkuttu! İlk kez kullandığı motorla kaza yaptı

Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn bu kez korkuttu! İlk kez kullandığı motorla kaza yaptı

30.10.2023 15:28 | Son Güncelleme:
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Yaşıtları oyuncaklarla oynarken kullandığı araçlar ile gündemden düşmeyen 4 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, bu kez korkuttu.

İlk kez kullandığı motosikletten düşen minik Zayn, pes etmeyerek motosikleti kullanmaya devam etti. Sosyal medya hesabında paylaşılan o anlar beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

ZAYN BU KEZ KORKUTTU

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Kullandığı araçlarla gündeme gelen ve yaşıtları oyuncaklarla oynarken pistin tozunu attıran minik yetenek Zayn’ı dünya genelinde milyonlar izliyor. İlk kez vitesli motosiklet kullanan 4 yaşındaki Zayn bu kez korkuttu.

"HİÇ BİR ŞEY KOLAY ÖĞRENİLMİYOR"

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Kontrolünü kaybederek düşen minik Zayn, hiçbir şey olmamış gibi kalkıp motosikleti kullanmaya devam etti. O anlar Zayn’in sosyal medya hesabından paylaşıldı. Yorum ve beğeni yağmuruna tutulan paylaşımda, “Hiçbir şey kolay öğrenilmiyor” ifadeleri yer aldı.

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