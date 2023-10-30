Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn bu kez korkuttu! İlk kez kullandığı motorla kaza yaptı

İlk kez kullandığı motosikletten düşen minik Zayn, pes etmeyerek motosikleti kullanmaya devam etti. Sosyal medya hesabında paylaşılan o anlar beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

ZAYN BU KEZ KORKUTTU

Kullandığı araçlarla gündeme gelen ve yaşıtları oyuncaklarla oynarken pistin tozunu attıran minik yetenek Zayn’ı dünya genelinde milyonlar izliyor. İlk kez vitesli motosiklet kullanan 4 yaşındaki Zayn bu kez korkuttu.

"HİÇ BİR ŞEY KOLAY ÖĞRENİLMİYOR"

Kontrolünü kaybederek düşen minik Zayn, hiçbir şey olmamış gibi kalkıp motosikleti kullanmaya devam etti. O anlar Zayn’in sosyal medya hesabından paylaşıldı. Yorum ve beğeni yağmuruna tutulan paylaşımda, “Hiçbir şey kolay öğrenilmiyor” ifadeleri yer aldı.





