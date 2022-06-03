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Kenan Sofuoğlu'ndan bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması mesajı:

03.06.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bisikletler, sadece çocukların kullandığı bir oyuncak değil. Bisiklet gerçekten topluma katkı sağlayan buluşlardan bir tanesi"

Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Türkiye'de bisiklet kültürünün toplumun her kesimine yayılması gerektiğini söyledi.

Akyazı ilçesinde kendi adını taşıyan pistte, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla Sakarya Valiliği Çocuk Evleri Sitesi'nde yaşayan 35 çocuğu misafir eden Sofuoğlu, çocuklarla bisiklete binerek tur attı.

Daha sonra çocukların motosiklet sürmesine yardım eden Sofuoğlu, ziyaretçilere bisiklet hediye etti.

Sofuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bisikletin önemli bir araç olduğunu, bu yüzden bisikletle ilgili tüm organizasyonlara katılmaya çalıştığını söyledi.

Sakarya'daki sevgi evlerinde kalan yetim kardeşlerinin piste gelme arzusunu gerçekleştirdiğini ve onlara bisiklet armağan ettiğini belirten Sofuoğlu, "Çocuklar çok mutlu oldu. Piste çıkınca yarış moduna girdiler. Çok güzeldi." dedi.

Sofuoğlu, bisikletin özellikle Avrupa'da yaygın olarak kullanıldığına, Türkiye'de de bu kültürün yaygınlaştırılması gerektiğine işaret ederek, "Bisiklet, sadece çocukların kullandığı bir oyuncak değil. Bisiklet gerçekten topluma katkı sağlayan buluşlardan bir tanesi. O yüzden kültürümüzde de bisiklet kültürünün gelişmesi için ben bütün projelere katılmaya çalışıyorum." şeklinde konuştu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin de kentte bisiklete ciddi yatırımlar yaptığını ve şehri bisiklet yollarıyla donattığını aktaran Sofuoğlu, "Bisikletleri çoğaltmamız lazım. Yapılacak en güzel hayır işlerinden biri de çocuklara bisiklet hediye etmektir." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever de yetim çocuklara bisiklet hediye eden Sofuoğlu'na teşekkür etti.

AK Parti Sakarya Gençlik Kolları İl Başkanı Muhammed Çalışkan ve milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu da etkinlikte yer aldı.

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