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Kenevir bahçesine jandarma baskını: 3 gözaltı

11.08.2023 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da müstakil bir evin bahçesinde kenevir yetiştiren ve uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 3 şüpheli jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlara Mücadele (KOM) Şubesi ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri müstakil bir evin bahçesinde kenevir ekimi ve uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri, kimlikleri belirlenen C.A., R.A. ve S.A. isimli şahısları ikametleriyle birlikte takibe aldı. 4 gün yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan ekipler operasyon için düğmeye bastı. İkamete yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Ev ve evin bahçesinde yapılan aramada 2 kilo 800 gram kubar esrar, 195 kök kenevir bitkisi, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 50 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden S.A. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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