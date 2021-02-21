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Kent Konseyi, Türk Kızılay’ını ağırladı

21.02.2021 11:08 | Son Güncelleme:
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Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi, online olarak devam ettiği Sivil Toplumu Konuşuyoruz programı kapsamında, Türk Kızılayı Denizli Şube Başkanı Adem Salih Deniz’i ağırladı.Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafında online olarak düzenlenen programlar aralıksız devam ediyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi, online olarak devam ettiği Sivil Toplumu Konuşuyoruz programı kapsamında, Türk Kızılayı Denizli Şube Başkanı Adem Salih Deniz’i ağırladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafında online olarak düzenlenen programlar aralıksız devam ediyor. Sivil Toplumu Konuşuyoruz adlı program ile Denizli’de bulunan sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarının ele alındığı söyleşinin konuğu Türk Kızılayı Denizli Şube Başkanı Adem Salih Deniz oldu. Programa Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Türk Kızılayı Denizli Şube Başkanı Adem Salih Deniz ve davetliler katıldı. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün başta kurumlar ve sivil toplum örgütlerinin çalışma şekillerinde dönüşüm ve değişim yaşandığını söyleyen Kent Konseyi Başkanı Değirmenci, Kent Konseyi olarak çalışmaların online bir şekilde sürdürüldüğüne dikkati çekti.

“Tedbirlere uymaya devam etmeliyiz”
Başkan Değirmenci, “Rabbim inşallah bir an evvel hepimizi bu sıkıntıdan kurtarsın. Denizlimiz, ülkemiz ve bütün insanlık inşallah bir an önce normale dönsün. Normal olmanın ne kadar kıymetli ve değerli olduğunu bu süreçte bir kere daha anladık. İnsanoğlu hangi şartlarda olursa olsun, kendisine çözüm üretebilen, alternatif imkanlar oluşturabilen bir varlık. Pandemi sürecinde her kurum, kuruluş, sivil toplum örgütleri, bireysel anlamda da olsa bir şeyler yapma gayretinde oldu” diye konuştu. Denizli’nin alınan tedbirlerle şu an iyi bir konumda olduğunu kaydeden Değirmenci, “Hedefimiz hiç vaka olmayana dek tedbirlere uyup, üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz" dedi.

Acıpayam ve Bozkurt depremlerinde önemli çalışmalar yapıldı
Türk Kızılay’ının köklü bir tarihe ve başarılı bir geçmişe sahip olduğunu dile getiren Denizli Şube Başkanı Deniz ise, son dönemde meydana gelen Acıpayam ve Bozkurt depremlerinde yaraların sarılması adına çok önemli hizmetlerde bulunulduğunu kaydetti. Pandemi süreci ile birlikte, Türk Kızılayı Denizli Şubesi olarak yardım seferberliği başlattıklarını ifade eden Şube Başkanı Deniz, “Kızılay ailesi olarak bu faaliyetlerimizi kesintisiz sürdürdük. Koronavirüs nedeniyle çalışmalarımızda olumsuzlukla karşılaşmadık. Yaklaşık 6 bin vatandaşımıza ayni ve nakdi yardımda bulunduk” dedi.

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