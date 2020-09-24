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Kent-Kültür söyleşileri online yapılacak

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 24.09.2020 15:47 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesinin düzenlediği Kent-Kültür Söyleşileri, online olarak gerçekleşecek.Tepebaşı Belediyesinin Kent-Kültür Söyleşileri, birbirinden önemli isimleri Eskişehirlilerle bir araya getirmeyi sürdürüyor.

Kent-Kültür söyleşileri online yapılacak

Tepebaşı Belediyesinin düzenlediği Kent-Kültür Söyleşileri, online olarak gerçekleşecek.
Tepebaşı Belediyesinin Kent-Kültür Söyleşileri, birbirinden önemli isimleri Eskişehirlilerle bir araya getirmeyi sürdürüyor. Korona virüs dolayısıyla online olarak gerçekleştirilecek söyleşinin bu ayki konukları Osman Şişman ve Nilgün Emre olacak. Koordinatörlüğünü Haydar Ergülen’in yaptığı söyleşi 24 Eylül tarihinde iki oturum halinde gerçekleşecek. Eskişehir’de Kitap, Edebiyat ve Şiir isimli söyleşide 19.30’da Osman Şişman, 20.15’te ise Nilgün Emre edebiyatseverler ile buluşacak. Programa katılmak isteyenler, etkinliğin QR kodunu telefonlarına okutarak söyleşiyi dinleyebilecek.

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Eskişehir Namaz Vakitleri 24 Eylül Perşembe

İmsak
05:17
Sabah
06:41
Öğle
12:55
İkindi
16:19
Akşam
18:59
Yatsı
20:17
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