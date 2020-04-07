YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Kepenk kapatan esnafa gıda yardımı

Kepenk kapatan esnafa gıda yardımı

ANTALYA HABERLERİ  | 07.04.2020 13:35 | Son Güncelleme

Kumluca Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, yönetim kurulu kararı ile korona virüs salgını tedbirleri kapsamında iş yerlerini kapatmak zorunda kalan ortaklarına gıda yardımı yapacak.Kumluca’da, İçişleri Bakanlığının Korona virüs tedbirleri genelgesi kapsamında kapatılan iş yerlerinden kooperatif ortağı olan esnafa gıda yardıma yapılacak.

Kepenk kapatan esnafa gıda yardımı

Kumluca Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, yönetim kurulu kararı ile korona virüs salgını tedbirleri kapsamında iş yerlerini kapatmak zorunda kalan ortaklarına gıda yardımı yapacak.
Kumluca’da, İçişleri Bakanlığının Korona virüs tedbirleri genelgesi kapsamında kapatılan iş yerlerinden kooperatif ortağı olan esnafa gıda yardıma yapılacak. Kooperatif Başkanı Şaban Eren, iş yerlerini kapatmak zorunda kalan ortaklarına gıda yardımı yapacaklarını söyledi.
Eren, "İçişleri Bakanlığı’mızın Korona virüs tedbirleri genelgesi kapsamında kapatılan kooperatif ortaklarımıza yönetim kurulu kararıyla gıda yardımı yapma kararı aldık. Esnafımızın bu sıkıntılı dönemde yanında olmak istedik. 20 Mart’tan bu yana esnaflarımızın bir çoğu iş yerini kapatmak zorunda kaldı. Başka geliri olmayan esnaf arkadaşlarımız darda kaldı. Kooperatifimiz ortağı olan 5 ayrı esnafımızdan 200 adet gıda paketi satın aldık. Gıda paketlerimizin içerisinde bir kilo kuru fasulye, bir kilo nohut, bir kilo pirinç, bir kilo kırmızı mercimek, 500 gramlık 2 paket makarna, 2 litre ayçiçek yağı, 2 kilo toz şeker ve 500 gramlık bir paket çay bulunuyor. Tanesi 90 TL’den olan 200 adet gıda paketini 18 bin TL’ye mal ettik. Hepimizin sağlığı için zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım. Devletimizin tedbirlerini koşulsuz, şartsız yerine getirelim. Bir ve beraber olursak bu illetten kurtulabiliriz. Evde kal Kumluca. Hayat eve sığar" dedi.

Kepenk kapatan esnafa gıda yardımı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ülke ülke kadınların güzellik standartları Ülke ülke kadınların güzellik standartları
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Taşdoğan’dan Berat Kandili mesajı

Taşdoğan’dan Berat Kandili mesajı

Belediye başkanlarından kandil mesajı

Belediye başkanlarından kandil mesajı

Alkollü sürücü mobilya dükkanına girdi

Alkollü sürücü mobilya dükkanına girdi

Çeyrek asırlık eğitimcinin acı itirafı

Çeyrek asırlık eğitimcinin acı itirafı

Polis kent merkezinde tedbirlerini artırdı

Polis kent merkezinde tedbirlerini artırdı

Malatya Büyükşehir’den sosyal mesafe çalışması

Malatya Büyükşehir’den sosyal mesafe çalışması

Antalya Namaz Vakitleri 7 Nisan Salı

İmsak
05:05
Sabah
06:27
Öğle
13:04
İkindi
16:41
Akşam
19:32
Yatsı
20:49

Antalya Nöbetçi Eczaneler 7 Nisan Salı

Ertan Eczanesi
Muratpasa
Güllük Eczanesi
Muratpasa
Öznur Eczanesi
Muratpasa
Park Eczanesi
Muratpasa
Tuana Eczanesi
Muratpasa
Uğur Eczanesi
Muratpasa
Dilşad Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

MÜSİAD’tan "Biz Bize Yeteriz Türkiye’" Kampanyasına tam destek

MÜSİAD’tan "Biz Bize Yeteriz Türkiye’" Kampanyasına tam destek

Vali Karaloğlu: " Bu işin artık şakası yok"

Vali Karaloğlu: " Bu işin artık şakası yok"

Korkuteli’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Korkuteli’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

AESOB Başkanı Dere: "Emeklilerin bayram ikramiyelerinde güncelleme piyasayı canlandırır"

AESOB Başkanı Dere: "Emeklilerin bayram ikramiyelerinde güncelleme piyasayı canlandırır"

Rusya’ya Kübra Barut imzası

Rusya’ya Kübra Barut imzası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.