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Kepez Altınova’ya 12 bin metrekarelik yeşil alan kazandırıldı

22.08.2023 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kepez Belediyesi, 40 yıllık imar sorununu çözülmesinin ardından Altınova’ya kalıcı yatırımlar kazandırmaya başladı. Bölge, 6 parkla 36 bin metrekarelik yeşil alana kavuşacak.

Kepez Altınova’ya 12 bin metrekarelik yeşil alan kazandırıldı

Kepez Belediyesi, imar planı sorununu çözdüğü Altınova bölgesinde yer alan mahallelerdeki sosyal yaşam konforunu kalıcı hizmetlerle artırıyor. Kentin ticaret ve kesme çiçek üretim merkezi olan bölge, eğitimden sağlığa, yol yapımından asfalta ve parka kadar yıllardır beklediği yatırımlara kavuşuyor. İmar planına uygun şekilde şehirleşme süreci devam eden bölgenin fiziki görünümü de asfalt, peyzaj ve yeşil alan düzenlemeleriyle güzelleştiriliyor.
Bu çerçevede Altınova Sinan Mahallesi’ne devasa bir yeşil alan kazandırıldı. Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yeşil alan düzenlemesini mahallede yoğun bir nüfusun bulunduğu Vadi Sokak’ta yaptı.
Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bölgede 12 bin metrekare büyüklüğündeki araziyi, plan notuna uygun şekilde, yemyeşil bir vadiye dönüştürdü. Yapımı tamamlanan ve çim ekilen yeşil alana 200’e yakın zeytin ağacı dikildi.

"36 BİN METREKARE YEŞİL ALAN"

Çocukların eğlenebilmesi için yeşil alana iki adet oyun parkuru kuruldu. Bölge sakinlerinin sosyal aktivitelerini yapabileceği devasa parka, ahşap oturma mobilyaları da yerleştirildi. Mahalle sakinlerine, parka yerleştirilen açık hava spor aletleriyle bol oksijenli bir ortamda spor yapma imkanı da sunuluyor.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bu parkla birlikte mahalleye son 15 yılda 6’ncı yeşil alanı kazandırmış oldu. Altınova Sinan Mahallesi’ne 6 parkla birlikte toplamda 36 bin metrekare yeşil alan yatırımı gerçekleştirildi.
Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, devasa parkın yanında yer alan Vadi Sokak’ın asfaltını da önümüzdeki günlerde yenileyeceklerini ifade etti.

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