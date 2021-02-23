Kepez Belediye Başkanı Tütüncü, taksici esnafı ile buluştu

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, pandemiyle mücadele kapsamında mayıs ayından itibaren taksi duraklarının bin 521, taksilerin 24 bin 180 kez dezenfekte edildiğini, 620 taksici esnafına da içinde maske, dezenfektan ve siperlik bulunan sağlık kitlerinin dağıtıldığını söyledi.

Korona virüs salgını sürecinde ilçe esnafının yanında olan ve esnaf dostu olarak bilinen Tütüncü, esnaf ziyaretlerini sürdürdü. Tütüncü, geçtiğimiz günlerde Kültür Mahallesindeki Öğretmenevi Taksi Durağını ziyaret etti. Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Niyazi Özçelik’in de bulunduğu ziyarette Başkan Tütüncü, taksici esnafıyla durak önünde bulunan bankta oturdu, sıcak çay eşliğinde sohbet etti. Taksici esnafının istek ve taleplerini de çözümü noktasında bürokratlarına ileten Tütüncü, taksi durağından ayrılırken durak bahçesine, yetişmiş portakal ve zeytin ağacı dikilmesi talimatını da verdi.

"Antalya’nın en prestijli caddesi"

Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Başkan Tütüncü, "Üniversite öğrencilerine yönelik işletmelerin bulunduğu Kültür Mahallesindeki Kafeler Caddesi’ni Antalya’nın en prestijli caddesine dönüştürüyoruz. Bugünde Kültür Mahallesi’nde bulunan Öğretmenevi taksi durağındaki esnafımızı ziyaret ettik. Yenileme projemiz esnafımızın yoğunluğunu artıracak umut dolu bir çalışma oldu. Bu umut dolu çalışmalarımıza yenilerini eklemeye devam ediyoruz. Öğretmenevi Taksi durağımızı da genişletiyoruz. Kepez’de bütün taksi esnafının her türlü sorunlarını çözme konusunda, onlara hizmet üretme, yada pandemi sürecinde onların yanında olma, araçlarını, duraklarını dezenfekte etme konusunda önemli çalışmaları birlikte yapıyoruz. Esnafımızın memnuniyeti bizim memnuniyetimiz. Esnafımız mutlu olursa bizde mutlu oluruz “dedi.

Başkan Tütüncü, pandemi sürecinde ilçede bulunan 620 taksici esnafına içinde maske, dezenfektan ve siperlik bulunan sağlık kiti dağıttıklarını, taksi duraklarının bin 521, taksilerin ise 24 bin 180 kez dezenfekte edildiğini de sözlerine ekledi.

