Kepez Belediyesi’nden Fevzi Çakmak Mahallesi’ne eğitim yatırımları

Kepez Belediyesi, mülkiyet ve imar sorunlarını çözdüğü Fevzi Çakmak Mahallesi’ne 3. okulu da kazandırdı. Mahalleye 24 derslikli Mesleki ve Teknik Lise ile atölye binaları inşa edildi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü döneminde uzun yıllardır süren 2/B ve vakıfla ilgili mülkiyet sorunları çözüldükten sonra Fevzi Çakmak Mahallesi’nde başlayan değişim ve gelişim artarak devam ediyor.

Kepez Belediyesi’nin inşa ettiği bulvarlarla değerini artırdığı mahallede, gecekonduların yerine de site tarzı modern konutlar yükseliyor. Mülkiyet sorunlarının çözülmesi, imar yolarının açılması bölgeyi, kamu ve özel sektör yatırımları için de cazip hale getirdi. Bir dönem gecekondu sorunlarıyla boğuşan Fevzi Çakmak Mahallesi, şimdi okul yatırımlarıyla eğitim üssü haline geliyor. Mülkiyet sorunlarının olduğu dönemde bir tane okul binasının olmadığı mahalle, 3. okuluna da kavuştu.

Mahalle sakinleri, geçtiğimiz yıllarda 16 derslikli Spor Lisesi ile 24 derslikli ilkokula kavuşmanın sevincini yaşamıştı.

Belediye lise için arsasını tahsis etti

Arsa tahsisi ve okul alanlarındaki imar problemlerini çözerek ilçesine 100’den fazla okul yapılmasını sağlayan Kepez Belediyesi, bir arsa tahsisiyle Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki 7 bin 135 metre kare arsasını da okul yeri olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsis etti.

Mesleki ve Teknik Lise’nin yapımı tamamlandı

Bakanlık da arsa üzerine 24 derslikli Kütükçü Mesleki ve Teknik Lise ile atölye binalarını inşa etti. Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın ihalesini gerçekleştirdiği okulun yapımı tamamlandı.

Kepez Belediyesi de, eğitim vermeye hazır hale gelen lisenin çevresindeki imar yollarını ulaşıma açıyor.

2/B bitti yatırım geldi

“En çok sevdiğimiz şey yeni okullar yaptırmak” diyen Başkan Hakan Tütüncü, belediyenin arsalarını okul yeri olarak tahsis ederek ve okul alanlarındaki imar sorunlarını çözerek Kepez’e, son 12 yılda 130’dan fazla okul kazandırdıklarını söyledi. Başkan Tütüncü, mülkiyet ve imara ilişkin sorunları çözerek Fevzi Çakmak Mahallesi’nde değişimi başlattıklarını belirterek, açıklamasında şunları kaydetti: “ Yollarıyla, yeşil alanlarıyla, site tarzı konutlarıyla, kamu ve özel sektör yatırımlarıyla yepyeni bir Fevzi Çakmak Mahallesi inşa ediliyor. Yıldızı parlayan bu mahallemiz eğitimde de bir merkez haline geliyor. 2/B problemi ortadan kalkınca eğitim yatırımları, 2/B’nin çözüldüğü mahallelerde yapılabilir hale geldi. 2/B sıkıntısından kurtardığımız Fevzi Çakmak Mahallesi’ne de, geçtiğimiz yıllarda 16 derslikli Spor Lisesi ve 24 derslikli ilkokul kazandırmıştık. Şimdi de mahalleye, 7 bin 135 metre kare arsamızı okul yeri olarak tahsis ederek, 24 derslikli Mesleki ve Teknik Lise yatırımının gelmesini sağladık. Yapımı tamamlanan lise ve atölye binaları bölgenin lise ihtiyacını karşılayan, değerini artıran bir yatırım oldu. Fevzi Çakmak ve çevre mahallelerdeki vatandaşlarımız, çocuklarını uzak yerlerdeki okullara gönderiyorlardı. Şimdi çocuklarımız kendi bölgelerinde ki okullarda eğitim alabilecekler. Kepez’imize, okul binaları kazandırmak için gayrete ve çalışmaya devam edeceğiz.”

