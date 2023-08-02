Kepez’de açık hava Yeşilçam günleri başlıyor

Kepez Belediyesi, Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerini Antalyalılarla buluşturuyor. Yaz aylarının vazgeçilmez etkinliği haline gelen ‘Açık Hava Sinema Günleri’ bu yaz 5 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. Dokumapark’taki ‘Nostaljik Yeşilçam Sokağı’ bir ay boyunca unutulmaz filmlere ev sahipliği yapacak. Yeşilçam’ın hafızalarda yer etmiş eşsiz filmleri 20.00 ile 23.00 saatleri arasında etkinlik için özel oluşturulan Akdeniz Köyü’nde izleyiciyle buluşacak.

DOKUMAPARK’TA NOSTALJİK ESİNTİ

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, eski günlerin hatırlandığı ve hatıraların canlandığı ‘Açık Hava Yeşilçam Günleri’ne tüm Antalyalıları davet etti. Başkan Tütüncü, “Unutulmaz Türk filmleriyle bu yazda yıldızların altında hatıralara doğru bir yolculuk yapacağız” dedi. Açık Hava Yeşilçam günlerinde Antalyalıları muhteşem etkinliklerle buluşturacaklarını da dile getiren Başkan Tütüncü, “Her yaz çok keyifli vakitler geçiriyoruz. Akdeniz akşamlarını burada hemşehrilerimizle birlikte yaşıyoruz. Bu sene müthiş bir yenilik var. Harikulade bir Akdeniz Köyü yaptık. Yeşilçam’ı bu Akdeniz Köyü’nün içerisinde konuk edeceğiz. Akdeniz akşamlarını, Akdeniz Köyü’nün içinde bambaşka bir vaziyette yaşayacağız. Yeşilçam günleri 5 Ağustos’ta başlıyor. Bir ay boyunca hemşehrilerimizi burada sevgi dolu günler, dostluk dolu günler ve ailece birlikte olacağımız günler bekliyor. “diye konuştu.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Yeşilçam Günleri’ni sahne gösterileri, konserler ve birbirinden güzel etkinliklerin süsleyeceğini de sözlerine ekledi.

