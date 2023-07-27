YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Kepez’den şehir trafiğine nefes aldıracak yol

Kepez’den şehir trafiğine nefes aldıracak yol

27.07.2023 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kepez Belediyesi, büyükşehir bütçesiyle yapılabilecek bir karayolunu daha inşa ederek, Antalya ulaşım ağına kazandırdı.

Şehir Hastanesinin bulunduğu Masa Dağı bölgesi ile Antalya Bulvarı Korkuteli Kavşağı arasında açılacak olan yol, şehir içi trafiğinin rahatlamasına katkı sağlayacak.

Kepez Belediyesi, şehrin ana trafiğine hizmet verecek bir karayolunu daha inşa ediyor. Önceki yıllarda şehir içi trafiğini rahatlatan çift yönlü yollar açan Kepez Belediyesi, Karayolu bütçesiyle yapılabilecek bu ana arter yolları, kendi makine parkı ve işgücüyle şehre kazandırdı.
Varsak bölgesinde, geçtiğimiz yıllarda açılan Kirişçiler Caddesi ile Hamza Taş Bulvarı, alternatif bir şehir girişi yolu oldu. Masa Dağı çevresinde inşa edilen Alparslan Türkeş Bulvarı, Zeytindalı Şehitleri Caddesi, Mehmet Fatin Gökmen Caddesi, Şehit Erdoğan Sönmez Caddesi ve Hasan Hüsnü Erdem Caddesi de şehir içi trafiğinin rahatlamasına önemli bir katkı sağlıyor.

Şehrin ana trafiğinin rahatlamasına katkı sağlayan yol çalışmalarına bir yenisini daha ekleyen Kepez Belediyesi, Antalya Şehir Hastanesi yatırımının yapıldığı Masa Dağı bölgesinin en önemli imar yolunu da şehir ulaşımına kazandırıyor. Kepez Belediyesi, yetki alanında olmayan 60 metrelik imar yolunu; şehir Hastanesinin ana arter ulaşım yolu olması ve bölgenin nüfus artışından dolayı yatırım programına aldı.

Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 60 metrelik imar yolunun yapımını geçtiğimiz aylarda başlatmıştı. Yaklaşık uzunluğu 4600 metre olan ana arter yol, şehir hastanesi ile Antalya Bulvarı Korkuteli Kavşağı arasında ortalama genişliği 15 metre olacak şekilde açılıyor. Şehirlerarası bir karayolu olan Antalya Bulvarı’ndaki trafik yoğunluğunun azalmasına katkı sağlayacak yolun, Korkuteli Kavşağı’na bağlanan 9000 Sokak ile şehir hastanesine giden 5379 Sokak arasındaki bin metrelik bölümünün yapımı tamamlandı.
Fen İşleri Müdürlüğü, zeminin tesviyesini ve dolgusunu yaptığı bu bölümün asfalt çalışmasını da gerçekleştirdi. Filler, astar tabakası ve asfalt distrübitörüyle bitümlü bağlayıcı serilen yola, iş makinesi yardımıyla mıcır döküldü. Bu mıcır, silindir ile sıkıştırılarak, asfalt çalışması tamamlandı. Asfalt çalışmasında 245 ton mıcır, 8 ton astar ve 15 ton bitümlü bağlayıcı kullanıldı.

Fen İşleri Müdürlüğü, önümüzdeki günlerde 60 metrelik yolun, 9000 Sokak Korkuteli Kavşağı arasındaki bölümünü düzenleyecek. Bu bölümde mevcut yol genişletilecek. İlçenin doğu yakasını, Korkuteli Kavşağı’na bağlayacak olan yolun, 3412 Sokak ile 5379 Sokak kesişimiyle, Antalya Şehir Hastanesi arasındaki bölümünün yapımında da sona gelindi. 60 metrelik yolun güzergâhında yer alan zeytin ağaçları tahliye edilerek, yeşil alanlara ve caddelere dikildi. Yapım çalışması sürse de 60 metrelik yol, 9000 Sokak’la Korkuteli Kavşağı’na, 5379 Sokak‘la Antalya Şehir Hastanesi’ne ulaşım sağlıyor. Yeni açılan yolu kullanacak olan sürücüler, Hasan Hüsnü Erdem Caddesi, Şehit Erdoğan Sönmez Caddesi, Mehmet Fatin Gökmen Caddesi ve Ulubatlı Hasan Caddesi’ni kullanarak, ilçenin doğu bölümündeki mahalleler ile Varsak bölgesine gidilebilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Isparta'da çıkan yangında 120 dekarlık arpa tarlası zarar gördüIsparta'da çıkan yangında 120 dekarlık arpa tarlası zarar gördü
Avcılar’da inşaat alanında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyorAvcılar’da inşaat alanında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor
Aziziye’de ücretsiz yüzme kursları başlıyorAziziye’de ücretsiz yüzme kursları başlıyor
Anahtar Kelimeler:
Kepez

Antalya Namaz Vakitleri 28 Temmuz Cuma

İmsak
04:15
Sabah
05:51
Öğle
13:09
İkindi
16:58
Akşam
20:16
Yatsı
21:46

Antalya Nöbetçi Eczaneler28 Temmuz Cuma

Seçkiner eczanesi
Manavgat
Cem eczanesi
Manavgat
Ova eczanesi
Kas
Hayat eczanesi
Alanya
Orkide eczanesi
Kas
Irmak eczanesi
Alanya
Doğuş eczanesi
Muratpasa
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Dumanlar her yeri sardı! Çocuğun çığlıkları sokağın sonuna ulaştı

Dumanlar her yeri sardı! Çocuğun çığlıkları sokağın sonuna ulaştı

Stanley, Adidas, Puma, Crocs... %50'ye varan indirimleri keşfedin

Stanley, Adidas, Puma, Crocs... %50'ye varan indirimleri keşfedin

“Kıyamet alameti” deniliyordu! Başına...

“Kıyamet alameti” deniliyordu! Başına...

Çığlık seslerini duyunca koştu! Faciayı böyle engelledi

Çığlık seslerini duyunca koştu! Faciayı böyle engelledi

Sağlık ve lezzet dolu yemeklerin sırrı onda! Ödüllü airfryerda indirim

Sağlık ve lezzet dolu yemeklerin sırrı onda! Ödüllü airfryerda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.