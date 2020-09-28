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Kepez’e 1000 yataklı şehir hastanesi

ANTALYA HABERLERİ  | 28.09.2020 10:57 | Son Güncelleme

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Göçerler Mahallesi’nde 372 bin metrekare alana inşa edilecek olan 1000 yatak kapasiteli Antalya Şehir Hastanesi’nin yapım ihalesinin gerçekleştiğini belirtti.Kepez Belediyesi’nin, Göçerler Mahallesi’nde mülkiyet ve imara ilişkin sorunlarını çözdüğü 1500 dönümlük arazi içerisine inşa edilecek olan 1000 yataklı Antalya Şehir Hastanesi’nin projeden sonra yapım ihalesi de gerçekleşti.“Pandemide şehir hastanelerinin önemi anlaşıldı”Şehir hastanelerinin devletin en önemli çalışmalarından biri olduğunu ifade eden Tütüncü, “Esasında şehir hastanelerinin ne kadar önemli olduğunu pandemi süresince çok daha iyi anladık.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Göçerler Mahallesi’nde 372 bin metrekare alana inşa edilecek olan 1000 yatak kapasiteli Antalya Şehir Hastanesi’nin yapım ihalesinin gerçekleştiğini belirtti.
Kepez Belediyesi’nin, Göçerler Mahallesi’nde mülkiyet ve imara ilişkin sorunlarını çözdüğü 1500 dönümlük arazi içerisine inşa edilecek olan 1000 yataklı Antalya Şehir Hastanesi’nin projeden sonra yapım ihalesi de gerçekleşti.
“Pandemide şehir hastanelerinin önemi anlaşıldı”
Şehir hastanelerinin devletin en önemli çalışmalarından biri olduğunu ifade eden Tütüncü, “Esasında şehir hastanelerinin ne kadar önemli olduğunu pandemi süresince çok daha iyi anladık. Zaman zaman bu hastaneler çok büyük, gerekli mi, gibi yorumlar yapıldı. Ancak pandemi süresince iyi ki devletimiz bu hastaneleri yapmış ve vatandaşlarımız da böylelikle buralardan güzel bir sağlık hizmeti almış, gerçeğini gördük” dedi.

Antalya Şehir Hastanesi’nin ihalesi yapıldı
Şehir hastanesi planlaması yapılan illerden bir tanesinin de Antalya olduğunu kaydeden Başkan Tütüncü, “Hükümetimiz böylesi güzel bir hastaneyi Antalya’ya yapmak için bakanlarımızla, milletvekillerimizle ve yerel yöneticilerimizle hayli uzun süren mesailer yaptı. Artık bu çalışmaların sonunda da tünelin ucundaki ışık görülmüş oldu. Antalya’nın şehir hastanesi Kepez’de olacak. Bununla ilgili ikinci ihale yapıldı. Sağlık Bakanlığımız, inşallah her şey yolunda giderse, değerlendirme süreci devam eden ihalenin kesinleşmesinden sonra yüklenici firmaya yer teslimi yapacak. Göçerler’de, Antalya manzarasına hâkim bir arazide güzel ve modern bir sağlık tesisi yükselmiş olacak” ifadelerini kullandı.

Şehir hastanesinin yolları açıldı
Başkan Tütüncü, belediye olarak şehir hastanesinin çevre yollarını açtıklarını belirterek, “Hastanenin etrafındaki alternatif ulaşım akslarınınoluşturuyoruz. Bununla ilgili yoğun bir çalışmayı yapıyoruz. Yani bu hastanenin buraya gelmesi ile birlikte oluşabilecek yoğunluğu kaldıracak trafik düzenlemelerini yerel yönetim olarak yapıyoruz” diye konuştu.

Şehir hastanesinde hangi hastaneler var?
1000 yatak kapasiteli Antalya Şehir Hastanesi, 400 Yataklı Genel Hastane, 100 Yataklı Kalp Damar Hastalıkları Hastanesi, 100 Yataklı Onkoloji Hastanesi, 200 Yataklı Psikiyatri Hastanesi, 50 Yataklı Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi, 150 Yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinden oluşuyor.

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