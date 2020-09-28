Kepez’e 1000 yataklı şehir hastanesi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Göçerler Mahallesi’nde 372 bin metrekare alana inşa edilecek olan 1000 yatak kapasiteli Antalya Şehir Hastanesi’nin yapım ihalesinin gerçekleştiğini belirtti.

Kepez Belediyesi’nin, Göçerler Mahallesi’nde mülkiyet ve imara ilişkin sorunlarını çözdüğü 1500 dönümlük arazi içerisine inşa edilecek olan 1000 yataklı Antalya Şehir Hastanesi’nin projeden sonra yapım ihalesi de gerçekleşti.

“Pandemide şehir hastanelerinin önemi anlaşıldı”

Şehir hastanelerinin devletin en önemli çalışmalarından biri olduğunu ifade eden Tütüncü, “Esasında şehir hastanelerinin ne kadar önemli olduğunu pandemi süresince çok daha iyi anladık. Zaman zaman bu hastaneler çok büyük, gerekli mi, gibi yorumlar yapıldı. Ancak pandemi süresince iyi ki devletimiz bu hastaneleri yapmış ve vatandaşlarımız da böylelikle buralardan güzel bir sağlık hizmeti almış, gerçeğini gördük” dedi.

Antalya Şehir Hastanesi’nin ihalesi yapıldı

Şehir hastanesi planlaması yapılan illerden bir tanesinin de Antalya olduğunu kaydeden Başkan Tütüncü, “Hükümetimiz böylesi güzel bir hastaneyi Antalya’ya yapmak için bakanlarımızla, milletvekillerimizle ve yerel yöneticilerimizle hayli uzun süren mesailer yaptı. Artık bu çalışmaların sonunda da tünelin ucundaki ışık görülmüş oldu. Antalya’nın şehir hastanesi Kepez’de olacak. Bununla ilgili ikinci ihale yapıldı. Sağlık Bakanlığımız, inşallah her şey yolunda giderse, değerlendirme süreci devam eden ihalenin kesinleşmesinden sonra yüklenici firmaya yer teslimi yapacak. Göçerler’de, Antalya manzarasına hâkim bir arazide güzel ve modern bir sağlık tesisi yükselmiş olacak” ifadelerini kullandı.