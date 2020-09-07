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Kepez’e 45 milyonluk kanalizasyon yatırımı

ANTALYA HABERLERİ  | 07.09.2020 13:00 | Son Güncelleme

ASAT Genel Müdürlüğü, Kepez ilçesinde 11 mahalleyi kapsayacak kanalizasyon altyapı projesini hayata geçirmek için düğmeye bastı.

ASAT Genel Müdürlüğü, Kepez ilçesinde 11 mahalleyi kapsayacak kanalizasyon altyapı projesini hayata geçirmek için düğmeye bastı. Yüklenici firma ile atılan imzalarla birlikte Kepez’de 130 kilometre uzunluğundaki kanalizasyon şebekesi için KDV hariç 44 milyon 728 bin 295 TL’lik yatırım yapılacak.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü’nün “Antalya Sürdürülebilir Su ve Atıksu Yönetimi Projesi” kapsamında Kepez’in alt yapısı için önemli bir adım atıldı. “Dünya Bankası Finansmanlı Sürdürülebilir Şehirler Projesi-II” dâhilinde gerçekleştirilecek olan ve 11 mahalleyi kapsayan kanalizasyon şebeke hattı inşaatı için sözleşme imzalandı.
KDV hariç 44 milyon 728 bin 295 TL’lik projenin iş bitimi için 24 ay süre belirlendi. Proje kapsamında Kepez ilçesinde yer alan Hüsnü Karakaş, Habibler, Fevzi çakmak, Çankaya, Gazi, Göksu, Düdenbaşı, Baraj, Şelale, Varsak Karşıyaka ve Menderes mahallelerini içine alan geniş bir alanda kanalizasyon altyapı çalışmaları tamamlanacak. Toplamda yaklaşık 130 kilometre uzunlukta kanalizasyon şebekesi ve parsel bağlantı hattı imal edilecek.

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