Kepez’in Millet Kıraathanesi açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Millet Kıraathanesi’ projesi Kepez’de hayat buldu. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün seçim vaadi olan Kepez Kent Meydanı içerisindeki ‘Millet Kıraathanesi’ düzenlenen törenle açıldı. Kepez Belediyesi, Yeni Mahalle’deki 47 bin m2 büyüklüğündeki Kepez Kent Meydanı içerisindeki 180 m2.’lik binayı Millet Kıraathanesi’ne dönüştürdü. Her yaş grubuna, özellikle öğrencilere hizmet verecek olan Kepez Millet Kıraathanesi, düzenlenen törenle açıldı. Kepez Millet Kıraathanesi’nin açılış konuşmasını gerçekleştiren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Millet Kıraathanelerinin özellikle son yıllarda Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde geliştirilen, yeni bir konsept olduğunu söyledi. Bu konseptin, aslında millet kıraathanelerinin bir kütüphane olduğunu belirten Tütüncü, “Kütüphanenin biraz daha formları değiştirilmiş, biraz daha vatandaşa yakın, biraz daha sıcak oradaki ikramlarla birlikte, her yaş grubuna ve okuma ile öğrenme ile ilgili her beklenti grubuna hitap eden son derece özel nitelikli bir konsept… İşte biz de bu konsepti Kepez’in Kent Meydanı’nda bu güzel mekan da hemşehrilerimize armağan edelim istedik.” diye konuştu.

Pil Fabrikası’na Millet Bahçesi

Millet Kıraathanesi açılışında diğer müjdeyi de dile getiren Başkan Tütüncü, “Dokuma Fabrikası ile alakalı yıllardır çok önemli bir mücadelenin içerisindeyiz. Şehir olarak, oranın hatıralarla hafızalarımızda yer edindiği bir süreci, bu şehri paylaşan herkes olarak, omuz omuza vererek, bugünlere getirmeyi başardık. Şimdi içerisinde 10 ayrı müze ve bir tane de Akdeniz Bölgesi’nin ilk ve tek Bilim Merkezini 12 bin 500 metrekare kapalı alan içerisinde TÜBİTAK işbirliğiyle gerçekleştiriyoruz. Nereden bakarsak bakalım Dokuma, kent park olmanın çok ötesinde artık güzel bir kültür ve sanat adası haline geldi. Bu bizim için büyük bir mutluluk vesilesi. O bölgenin fabrikalar mahallesi olarak anılmasının en büyük sebebi de yakın bir zamana kadar fabrikaların o bölgede olmasıydı. O fabrikalarında kamuya ait olanlarını, belediye meclis üyesi arkadaşlarımızla, ilçe başkanımızla, milletvekillerimizle büyük bir gayret ve kararlılık içerisinde hemşehrilerimize kazandıralım düşüncemiz vardı. İki gün önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla Kepez’le ilgili çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Milletvekillerimizin ve belediye başkanları olarak da bizlerin katıldığı bu son derece anlamlı toplantının gündem konularından birisi de Pil Fabrikası alanına güzel bir ‘Millet Bahçesi’ kazandırılmasıydı. Çevre ve şehircilik bakanımız konu ile ilgili talimatını bürokratlarına verdi. İnşallah bir fabrikası da şimdi dokuma ile bütünleşen güzel bir park, güzel bir bahçe, güzel bir Millet Bahçesi olacak. Oranın içerisine de güzel bir kitaplığın ve sürpriz yeni bir müzenin olduğu güzel bir tesis de yine belediyemiz tarafından oraya kazandırılacak. Çalışmaya ve gayrete devam. 2009’dan bu yana eserlerimiz de ortaya koyduğumuz başarılarla onur duyuyoruz. Her bir eser zamana vurulmuş bir mühürdür. Biz asla yaptıklarımızla yetinmedik, yetinmiyoruz. Her sabah yeni bir başlangıçtır bizim için… Allah’ın bize vermiş olduğu her türlü imkanı devletimizin, milletimizin, şehrimizin her türlü potansiyelini yine bu güzel ülkenin, yine bu güzel şehrin insanları için kullanacağız ve kullanmaya da devam edeceğiz.” dedi.