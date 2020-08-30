Kerem Atakan Kesgin, Demir Grup Sivasspor'da

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, 5'inci transferini gerçekleştirdi. Kırmızı beyazlılar, geçen sezon Göztepe forması giyen Kerem Atakan Kesgin ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Ümit Milli Takım'ın 4 Eylül Cuma günü Andorra U21 Milli Takımı ile İstanbul'da oynayacağı 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçının aday kadrosuna çağrılan Kerem, imzanın ardından kamptan ayrılarak İstanbul'a gitti.

5 Kasım 2000'de Tokat'ta dünyaya gelen Kerem, futbola Bucaspor altyapısında başladı. Genç oyuncu, 2018 yılında Göztepe'ye transfer oldu. Kerem'in son durağı ise Demir Grup Sivasspor oldu.

