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Kerem Atakan Kesgin, Demir Grup Sivasspor'da

SİVASSPOR HABERLERİ  | 30.08.2020 21:04 | Son Güncelleme

SÜPER Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, geçen sezon Göztepe forması giyen 19 yaşındaki orta saha Kerem Atakan Kesgin'i renklerine bağladı.

Kerem Atakan Kesgin, Demir Grup Sivasspor'da

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, 5'inci transferini gerçekleştirdi. Kırmızı beyazlılar, geçen sezon Göztepe forması giyen Kerem Atakan Kesgin ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Ümit Milli Takım'ın 4 Eylül Cuma günü Andorra U21 Milli Takımı ile İstanbul'da oynayacağı 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçının aday kadrosuna çağrılan Kerem, imzanın ardından kamptan ayrılarak İstanbul'a gitti.

5 Kasım 2000'de Tokat'ta dünyaya gelen Kerem, futbola Bucaspor altyapısında başladı. Genç oyuncu, 2018 yılında Göztepe'ye transfer oldu. Kerem'in son durağı ise Demir Grup Sivasspor oldu.

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