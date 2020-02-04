Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlü yakalandı

Kırşehir’de, haklarında 1 yıl 1 ay ila 5 yıl kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 9 hükümlü, polisin çalışmaları ile yakalandı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü, "hırsızlık, tehdit, kasten adam yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, gasp, yağma, silahla tehdit" suçlarıyla tutuksuz yargılandıkları Kırşehir’deki farklı mahkemelerden hapis cezası aldıktan sonra kayıplara karışan 9 hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 15 polisten oluşan ekip, kaçakların yardım isteyeceği adresleri belirledikten sonra operasyon düzenledi. Aşıkpaşa, Medrese, Kuşdilli, Kayabaşı ve Bağbaşı mahallerindeki 16 farklı adrese baskın düzenleyen ekipler, kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ş., R.A., Y.D., K.U., H.Ç., M.Ş., B.T., H.V., ve A.E.,’yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

