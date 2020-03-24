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Kestelbelediyespor’lu çocuklardan ‘Evinde Kal’ çağrısına videolu destek

BURSA HABERLERİ  | 24.03.2020 09:58 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un Korona virüs’e karşı ‘Evinde Kal’ paylaşımına, Kestel Belediyespor’lu çocuklardan ve antrenörlerden videolu destek geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un Korona virüs’e karşı ‘Evinde Kal’ paylaşımına, Kestel Belediyespor’lu çocuklardan ve antrenörlerden videolu destek geldi. ‘SağlığınİçinEvindeKal’ başlığıyla sosyal medyada paylaşılan video, kısa sürede büyük beğeni aldı.
Dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de etkileyen Koronavirüs salgını sonrası tüm vatandaşlara yetkililer tarafından mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın ve evde kalın çağrısı yapılmıştı. Milli Eğitim bakanı Ziya Selçuk’un da Korona virüse karşı ‘Evinde Kal’ paylaşımı yapmasıyla, sosyal medyada video akımı başladı. Kestel Belediyespor’lu çocuklar ve antrenörler de bu akıma destek verdi. Onlarca sporcu, ‘SağlığınİçinEvindeKal’ adlı video çekip, sosyal medyada yayınladı. Evinde basketbol, futbol ve masa tenisi oynayıp jimnastik yapan sporcuların yer aldığı video, kısa sürede büyük beğeni toplarken çok sayıda tıklandı.

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