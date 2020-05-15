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Kestiği ağaç üzerine devrilen kişi hayatını kaybetti

KASTAMONU HABERLERİ  | 15.05.2020 00:26 | Son Güncelleme

Kestiği ağaç üzerine devrilen kişi hayatını kaybetti

KASTAMONU AA) - Kastamonu'nun Araç ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Aktaş köyünde ikamet eden Sami Yavaşçı, ormanda çalışırken kestiği ağaç üzerine devrildi.

Yavaşçı, olay yerinde hayatını kaybetti.

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