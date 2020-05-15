Kestiği ağaç üzerine devrilen kişi hayatını kaybetti

KASTAMONU AA) - Kastamonu'nun Ara\u00e7 il\u00e7esinde kesti\u011fi a\u011fac\u0131n alt\u0131nda kalan ki\u015fi ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi.\n\u0130l\u00e7eye ba\u011fl\u0131 Akta\u015f k\u00f6y\u00fcnde ikamet eden Sami Yava\u015f\u00e7\u0131, ormanda \u00e7al\u0131\u015f\u0131rken kesti\u011fi a\u011fa\u00e7 \u00fczerine devrildi.\nYava\u015f\u00e7\u0131, olay yerinde hayat\u0131n\u0131 kaybetti.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER \u00c7ocuk yeti\u015ftirmenin \u00e7e\u015fitli halleriHabert\u00fcrk canl\u0131 yay\u0131n\u0131nda Levent Eraslan'\u0131n zor anlar\u0131! K\u00fc\u00e7\u00fck o\u011flu bir anda odaya girdi