SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Gaziantepspor
  4. Kevin Mirallas resmen Gaziantep FK'da

Kevin Mirallas resmen Gaziantep FK'da

GAZİANTEPSPOR HABERLERİ  | 05.10.2020 11:36 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, Belçikalı yıldız Kevin Mirallas'ı kadrosuna kattı.

Kevin Mirallas resmen Gaziantep FK'da

Gaziantep FK, Belçika Milli Takımı'nda da oynayan Kevin Mirallas'ı kadrosuna kattı.

Sözleşmesi elinde olan 32 yaşındaki Belçikalı oyuncu Gazitantep'e gelerek sağlık kontrolünden geçirildi. Resmi prosedürlerin halledilmesinin ardından ise resmi imzalar atıldı.

Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, dünyaca ünlü Belçikalı futbolcu Kevin Mirallas ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Yıldız futbolcu Mirallas, şehrimizin plaka kodu olan 27 numaralı formamızı terletecektir.

Mirallas'ın bugün doğum günü olması dolayısıyla, kendisi için hazırlanan şehrimizin vazgeçilmez lezzeti baklavayla birlikte de poz verdi" ifadeleri kullanıldı.

Hücumün her iki kanadında ve forvet arkasında oynayabilen Mirallas daha önce Lille, Saint Etienne ve Olympiakos, Everton, Fiorentina, Royal Antwerp takımlarında oynamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yine ortaya çıktılar! Yer: Taksim... '1 saati 5 lira' Yine ortaya çıktılar! Yer: Taksim... '1 saati 5 lira'
Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'in rakipleri kimler?Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'in rakipleri kimler?
İddialı transfer sözleriİddialı transfer sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Savcının o sorusuna bakın ne yanıt vermiş
Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Savcının o sorusuna bakın ne yanıt vermiş
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı
Beşiktaş'tan bomba hamle! F.Bahçe'den...
Beşiktaş'tan bomba hamle! F.Bahçe'den...
Fatih Terim maçı terk etti!
Fatih Terim maçı terk etti!
Kevin Mirallas Süper Lig'e geldi!
Kevin Mirallas Süper Lig'e geldi!
Ertem Şener neden istifa etti? Canlı yayında açıkladı
Ertem Şener neden istifa etti? Canlı yayında açıkladı
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Okuyucu Yorumları 2 yorum
gaziantep fk öncelikle hocasına çeki düzen vermeli çok küstahca bizim toplumumuz örf adetlerimizle uyuşmayan harketleri söylemleri var güzel insan anteplilere bu şahıs asla yakışmıyor
Oha
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kevin Mirallas resmen Gaziantep FK'da
Kevin Mirallas Süper Lig'e geldi!
Sumudica: Ben Alibec için kendi maaşımı riske atarım
İddialı transfer sözleri
Gaziantep FK'nin futbolcusu Djilobodji'den kariyer rekoru
Djilobodji'den kariyer rekoru
Gaziantep FK galibiyete hasret kaldı
Gaziantep FK galibiyete hasret kaldı
Marius Sumudica: Kaç takım Galatasaray'ın sahasında rakibini hapsedebilir
Marius Sumudica: Kaç takım Galatasaray'ın sahasında rakibini hapsedebilir
Marius Sumudica: 36-37 puanla ligde kalınabilir
''36-37 puanla ligde kalınabilir''
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.