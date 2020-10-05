Kevin Mirallas resmen Gaziantep FK'da

Gaziantep FK, Belçika Milli Takımı'nda da oynayan Kevin Mirallas'ı kadrosuna kattı.

Sözleşmesi elinde olan 32 yaşındaki Belçikalı oyuncu Gazitantep'e gelerek sağlık kontrolünden geçirildi. Resmi prosedürlerin halledilmesinin ardından ise resmi imzalar atıldı.

Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, dünyaca ünlü Belçikalı futbolcu Kevin Mirallas ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Yıldız futbolcu Mirallas, şehrimizin plaka kodu olan 27 numaralı formamızı terletecektir.

Mirallas'ın bugün doğum günü olması dolayısıyla, kendisi için hazırlanan şehrimizin vazgeçilmez lezzeti baklavayla birlikte de poz verdi" ifadeleri kullanıldı.

Hücumün her iki kanadında ve forvet arkasında oynayabilen Mirallas daha önce Lille, Saint Etienne ve Olympiakos, Everton, Fiorentina, Royal Antwerp takımlarında oynamıştı.

