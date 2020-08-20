Kezban hanımın "hayal bahçesi" ziyaretçilerini şaşırtıyor

Bahçeye gelenler; "bisikletten düşen çocuk", "balık tutan adam" ve "eşine evlenme teklifi eden genç" gibi 20'ye yakın karakteri görme fırsatı buluyor.

Gören, elbise giydirdiği ve yüz ifadesi kondurduğu saksılı hayali kahramanları bahçesinde ziyaretçilerine ve misafirlerine tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyor.

Yaklaşık 6 yıldır bahçesinde konuklarını ağırlayan Gören, şunları söyledi:

"Bahçeye gelenler buraya farklı isimler veriyor. 'Kezban teyzenin hayal bahçesi' diyorlar. Burada huzur buluyorum. buradaki objeler hayal dünyamın eseri. Çocukluğumdan kalma kişilikler, okuduğum kitaplardaki karakterler yer alıyor. Arkadaşlarım elbiseleri getiriyor. Onların yer aldığı gruptan, 'balıkçı Hasan'ın pantolonu eskidi' diye yazıyorum. Her yıl elbiseleri değiştiriyorum. Açıkta güneşten ve yağmurdan eskiyor. Sonbaharda hepsini kaldırıyorum. 'Ölmezsem bana lazımsınız' diyerek, kaldırıyorum. Çok gelen oluyor. Fotoğraf çektirmek için gelenler sıklıkla geliyor. Gelin-damat çekimi için gelenler de var. Hepsinin ayrı bir hikayesi var."

- "Misafirlerimiz hayranlıkla geziyor"

Mustafa Gören de eşinin sıra dışı hobisine destek verdiğini belirterek, "Sıra dışı objelerin hepsini kendisi yaptı. Misafirlerimiz hayranlıkla geziyor ve bunların hikayelerini dinlemeyi seviyorlar. Eşim anlatıyor. Gelenler çok ilginç ve güzel buluyor. Eşime bunları yaparken yardımcı oluyorum." diye konuştu.

