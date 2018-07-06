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Kiah Stokes, Fenerbahçe'de!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 06.07.2018 13:57 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, kadrosunu ABD'li oyuncu Kiah Stokes ile güçlendirdi.

Kiah Stokes, Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kadın basketbol takımımız, New York Liberty'de forma giyen Kiah Stokes'i 3 yıllığına renklerine bağladı. 1,91 metre boyunda olan Kiah Stokes bundan sonra Fenerbahçemiz için mücadele edecektir" denildi.

Kiah Stokes

Geçen sezon BOTAŞ formasıyla ligde "ribaunt kraliçesi" olan 25 yaşındaki pivot, 13 ribaunt ortalamasıyla oynadı. Stokes ayrıca 2015'te WNBA'de "en iyi çaylak" beşine seçildi.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Kiah Stokes

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