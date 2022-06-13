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Kibar Holding’e TİM’den ihracat ödülü

13.06.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar: - "Ürettiği ürünlerin çoğunluğunu ihraç eden Kibar Grubu olarak, ülke ekonomisine katkı sunmaya kararlılıkla devam ediyor, ülkemizin küresel tedarik zincirinde önemli bir aktör olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından Kibar Holding, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından her yıl açıklanan "İlk 1000 İhracatçı Firma" listesinde bir kez daha ilk beşe girme başarısı gösterdi.

Kibar Holding açıklamasına göre, TİM'in 29'uncu Olağan Genel Kurulu ile 2021 İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni, TİM Başkanı İsmail Gülle ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla İstanbul’da gerçekleşti.

Kibar Holding’in grup ihracatlarını yürüten şirketi Kibar Dış Ticaret, 2021 yılında imza attığı yaklaşık 2 milyar dolarlık ihracat ile Türkiye genel sıralamasında dördüncü sırada yer alırken, Demir ve Demir Dışı Metaller kategorisinde de bir kez daha sektör birincisi oldu. Törende Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar’a dördüncülük ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan takdim ederken, sektör birinciliği ödülünü ise Ticaret Bakanı Mehmet Muş verdi.

- "Yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğiz"

Açıklamada, konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, Kibar Dış Ticaret’in Türkiye’de yürütülen dış ticaret atılımlarında her zaman öncü rol oynadığını belirterek, "Ürettiği ürünlerin çoğunluğunu ihraç eden Kibar Grubu olarak, ülke ekonomisine katkı sunmaya kararlılıkla devam ediyor, ülkemizin küresel tedarik zincirinde önemli bir aktör olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 5 bin kişiye ulaşan geniş ailemiz, dünyanın dört bir yanındaki yüzlerce kıymetli iş ortağımız, değerli paydaşlarımızla birlikte yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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