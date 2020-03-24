Kılıçdaroğlu, CHP'li il belediye başkanlarıyla "Kovid-19" toplantısı yaptı:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin il belediye başkanlarıyla Kovid-19 ile mücadele konusunda yaptığı toplantıda, "Bütün belediye başkanı arkadaşlarım sorumluluklarının bilincinde. Daha pek çok karar açıklanmadan kararları kendiniz aldınız, uygulamaya koydunuz. Salgınla mücadele konusunda bütün duyarlılıklarınızı hem kamuoyuna hem bulunduğunuz beldede vatandaşlara ilettiniz. Bu bizim açımızdan son derece duyarlı bir davranış." dedi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu video konferans yöntemiyle Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Burdur, Çanakkale, Edirne, Kırşehir ve Sinop Belediye başkanları ile Kovid-19 mücadele konusunda toplantı yaptı.

Video konferans yöntemi ile yapılan toplantıda Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarına 65 yaş ve üstü vatandaşlara hassasiyet gösterilmesine ilişkin talimat verdi.

Kılıçdaroğlu, 65 yaş ve üstü olanların listelerinin belediye başkanlarına gönderildiğini ve vatandaşlarla doğrudan temas kurma imkanının sağlandığını söyledi.

Onlara bu süreçte katkı yapılmasının büyük önem taşıdığını, büyükşehir belediye başkanlarının da böyle bir çalışması olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Sizler de böyle bir çalışma yaparsanız bütün CHP'li belediyeler aynı çerçevede ve aynı hedefe yönelik olarak kendi çabalarını pekiştirmiş olacaklar. Böylece 65 yaş üstü vatandaşa hizmet açısından da büyük bir mesafeyi katetmiş olacağız." diye konuştu.