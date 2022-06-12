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Kılıçdaroğlu, Galatasaray Spor Kulübü başkanlığına seçilen Özbek'i kutladı

12.06.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kılıçdaroğlu, Galatasaray Spor Kulübü başkanlığına seçilen Özbek'i kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Galatasaray Spor Kulübü başkanlığına seçilen Dursun Aydın Özbek'i kutladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray Spor Kulübü'nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulunda başkanlığa seçilen Dursun Aydın Özbek'i ve yönetimini kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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