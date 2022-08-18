Kılıçdaroğlu'ndan annesi vefat eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli'ye taziye telefonu

CHP 9ĞNPQ8Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, annesinin vefatı nedeniyle AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'yi telefonla arayarak başsağlığı diledi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, annesi Ayşe Canikli'nin vefatı nedeniyle, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'yi telefonla aradı. Ayşe Canikli'ye Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, aileye başsağlığı dileklerini iletti.



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