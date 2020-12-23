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Kilis’in için yeni projeler hazırlanıyor

KİLİS HABERLERİ  | 23.12.2020 12:17 | Son Güncelleme

Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kilis’te Türkiye’ye örnek olacak, adından söz ettirecek e yeni projelerle yola devam edeceklerini söyledi.Belediye Başkanı Servet Ramazan, Belediye Plan ve Proje Müdürü Murat Bilecen ile birlikte Mersin Karayolları 5.Bölge Müdürü Mehmet Fidan ile bir araya gelerek, Kilis’e yapılacak projeleri ele aldı.

Kilis’in için yeni projeler hazırlanıyor

Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kilis’te Türkiye’ye örnek olacak, adından söz ettirecek e yeni projelerle yola devam edeceklerini söyledi.
Belediye Başkanı Servet Ramazan, Belediye Plan ve Proje Müdürü Murat Bilecen ile birlikte Mersin Karayolları 5.Bölge Müdürü Mehmet Fidan ile bir araya gelerek, Kilis’e yapılacak projeleri ele aldı. Başkan Ramazan, "Türkiye’ye örnek olacak, adından söz ettirecek yeni projeler yapıyoruz. Üniversite TOKİ bölgesi alt geçit kavşak düzenleme projesi, Ekrem Çetin Mahallesi ve hastane kavşağı battı-çıktı kavşak projesi, yeni hastane bağlantı yolu, şehir içi asfalt çalışmaları, Küçük Sanayi Sitesi giriş düzenlemesi projesini Mersin Karayolları 5.Bölge Müdürü Mehmet Fidan ile görüştük.. Bizlere desteklerinden dolayı teşekkür eder çalışmalarında başarılar dilerim. Memleketimizi yeni projelerle buluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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