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Kilis’te 17 bin 872 hektar arazi toplulaştırıldı

KİLİS HABERLERİ  | 23.12.2020 12:21 | Son Güncelleme

Kilis’te, 2020 yılında 17 bin 872 hektar arazi toplulaştırıldığı bildirildi.Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri tarafından Kilis’te 2020 yılında 7 bin 872 hektar arazide toplulaştırıldı.

Kilis’te 17 bin 872 hektar arazi toplulaştırıldı

Kilis’te, 2020 yılında 17 bin 872 hektar arazi toplulaştırıldığı bildirildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri tarafından Kilis’te 2020 yılında 7 bin 872 hektar arazide toplulaştırıldı. Kilis’te de 2 projede toplam 43 bin 210 hektar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 2020 yılında 17 bin 872 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirildi. 2020 yılı içerisinde Kahramanmaraş’ta 4 bin 761 hektar, Gaziantep’te 1 652 hektar, Adıyaman’ da 5 Bin 405 hektar, arazide toplulaştırma çalışmaları tamamlandığı bildirildi.
Arazi Toplulaştırması kamulaştırma maliyetlerini yüzde 90 oranında azalttığı bildirildi.

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