YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. Kilis’te 2021 projeleri masaya yatırıldı

Kilis’te 2021 projeleri masaya yatırıldı

30.01.2021 15:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kilis’te 2021 projeleri masaya yatırıldı

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan vatandaşlara, sağlık, spor, altyapı, eğitim, güvenlik gibi her alanda hizmet ettiklerini söyledi.Belediye Başkanı Servet Ramazan, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt ile ile birlikte bir toplantı yaptı.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan vatandaşlara, sağlık, spor, altyapı, eğitim, güvenlik gibi her alanda hizmet ettiklerini söyledi.
Belediye Başkanı Servet Ramazan, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt ile ile birlikte bir toplantı yaptı. Başkan Ramazan vatandaşlara, sağlık, spor, altyapı, eğitim, güvenlik gibi her alanda hizmet etiklerini belediyeciliğe yeni bir soluk kazandırmaya devam ettiklerini ifade ederek, “ Kilis’imizde 2021 yılı içerisinde inşaatına başlanması planlanan toplam 16 adet yeni okul yerinin tespiti, arsa tahsisleri ve imar sorununun çözümü ile ilgili toplantı gerçekleştirdik. Ak Parti İl Başkanımız Mehmet Murat Karataş ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt ile beraber değerlendirme ve istişare toplantısı yaptık” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSerenay'dan sürpriz hamleSerenay'dan sürpriz hamle
Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan normalleşme açıklamasıBilim Kurulu Üyesi Turan'dan normalleşme açıklaması

Kilis Namaz Vakitleri 30 Ocak Cumartesi

İmsak
06:06
Sabah
07:28
Öğle
12:50
İkindi
15:37
Akşam
18:01
Yatsı
19:18

Kilis Nöbetçi Eczaneler30 Ocak Cumartesi

Günal Eczanesi
Merkez
Star Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
Tümünü Göster
Kilis ECZANELER
Kilis ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Akhisarspor'da 5 transfer

Akhisarspor'da 5 transfer

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Meteorolojiden Elazığ, Bingöl ve Tunceli için yoğun kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden Elazığ, Bingöl ve Tunceli için yoğun kar yağışı uyarısı

Kayserispor’da Karlo Muhar’ın lisansı çıktı

Kayserispor’da Karlo Muhar’ın lisansı çıktı

MASKİ ile alt geçitler güvenli hale geliyor

MASKİ ile alt geçitler güvenli hale geliyor

Diğer Haberler

18 Amatör Spor Kulübüne malzeme yardımı

18 Amatör Spor Kulübüne malzeme yardımı

Kar nedeniyle kapanan 5 köy yolu ulaşıma açıldı

Kar nedeniyle kapanan 5 köy yolu ulaşıma açıldı

Şehit aileleri ve gazilere yakın ilgi

Şehit aileleri ve gazilere yakın ilgi

Yağmur çiftçilerin yüzünü güldürdü

Yağmur çiftçilerin yüzünü güldürdü

Zabıtadan etiket denetimi

Zabıtadan etiket denetimi

Zabıtadan etiket denetimi

Zabıtadan etiket denetimi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.