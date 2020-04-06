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Kilis’te dezenfekte çalışmaları sürüyor

KİLİS HABERLERİ  | 06.04.2020 10:47 | Son Güncelleme

Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor.Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında Adnan Menderes kavşağı, Dereboy caddesi ile Tayyip Erdoğan meydanına kadar olan bölüm sabunlu suyla yıkandıktan sonra dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Kilis’te dezenfekte çalışmaları sürüyor

Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor.
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında Adnan Menderes kavşağı, Dereboy caddesi ile Tayyip Erdoğan meydanına kadar olan bölüm sabunlu suyla yıkandıktan sonra dezenfekte çalışmaları yapıldı. Temizlik ekiplerinin sabah 04.00’de temizlik işlemlerine başladığı gün boyu ise dezenfekte çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ettiği bildirildi.

Kilis’te dezenfekte çalışmaları sürüyor

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Öndeş Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
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