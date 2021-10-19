Kilis'te eşini darbettiği öne sürülen kişi tutuklandı

KİLİS (AA) - Kilis'te eşini darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan koca tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi'nde yaşayan M.M.Ö. ile eşi F.Ö. arasında evde bulundukları sırada henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine M.M.Ö. eşi F.Ö'yü darbetti.
Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan F.Ö, buradaki ilk müdahalenin ardından Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edildi.
Gözaltına alınan şüpheli M.M.Ö. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
17 gün önce doğum yaptığı öğrenilen F.Ö'nün durumunun ağır olduğu belirtildi.
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