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Kilis'te evini ateşe verdikten sonra kendisini yaralayan kişi tedavi altına alındı

25.09.2023 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te yaşadığı evi ateşe verip ardından kendini yaralayan kişi, polis tarafından ikna edilerek hastaneye kaldırıldı.

Kilis'te evini ateşe verdikten sonra kendisini yaralayan kişi tedavi altına alındı

Alınan bilgiye göre, A.D. Bilal Habeş Mahallesi Şehzade Sokak'taki evini henüz belirlenemeyen nedenle ateşe verdi.

Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bu sırada demir parçasıyla kendisine zarar veren A.D, evin çatısına çıkarak sağlık ekiplerinin müdahalesini reddetti.

Olay yerine sevk edilen polis özel harekat ekipleri eve girerek A.D'yi ikna etmeye çalıştı.

Bir süre sonra ikna edilen A.D, çatıdan indirilerek ambulansla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen A.D'nin daha önce de benzer girişimde bulunduğu öğrenildi.

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