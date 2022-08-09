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Kilis'te motosiklet yayaya çarptı, 2 kişi yaralandı

09.08.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te motosiklet yayaya çarptı, 2 kişi yaralandı

KİLİS (AA) - Kilis'te motosikletin çarptığı yaya ile sürücü yaralandı.

Ahmet K. yönetimindeki 79 DE 571 plakalı motosiklet, Yaşar Aktürk Mahallesi Akpınar Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet M'ye çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile yaya yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet M'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Kilis kaza yaralı yaya

Kilis Namaz Vakitleri 9 Ağustos Salı

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Sabah
05:37
Öğle
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İkindi
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