Kilis'te motosiklet yayaya çarptı, 2 kişi yaralandı

KİLİS (AA) - Kilis'te motosikletin çarptığı yaya ile sürücü yaralandı.

Ahmet K. yönetimindeki 79 DE 571 plakalı motosiklet, Yaşar Aktürk Mahallesi Akpınar Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet M'ye çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile yaya yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet M'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



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