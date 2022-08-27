Kilis'te yurda yasa dışı yollarla giren 25 yabancı uyruklu yakalandı

KİLİS (AA) - Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 25 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı, merkeze bağlı Duruca köyü bölgesinde Kilis Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı tarafından icra edilen keşif, gözetleme ve pusu faaliyeti sırasında Suriye'den yasa dışı yollarla aralarında 2 kadının da bulunduğu 25 yabancı uyruklunun giriş yaptığını tespit etti.
Yakalanan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan sınır dışı edildi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz