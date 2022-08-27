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Kilis'te yurda yasa dışı yollarla giren 25 yabancı uyruklu yakalandı

27.08.2022 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te yurda yasa dışı yollarla giren 25 yabancı uyruklu yakalandı

KİLİS (AA) - Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 25 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, merkeze bağlı Duruca köyü bölgesinde Kilis Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı tarafından icra edilen keşif, gözetleme ve pusu faaliyeti sırasında Suriye'den yasa dışı yollarla aralarında 2 kadının da bulunduğu 25 yabancı uyruklunun giriş yaptığını tespit etti.

Yakalanan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan sınır dışı edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kilis göçmen jandarma

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