Kim Kardashian boşanma için çıkış planı hazırlıyor!

Kim Kardashian’ın hem kendisi hem de Kanye West için adil olan bir boşanma anlaşması hazırlamak için mali danışmanlarla konuştuğu söylendi. 40 yaşındaki televizyon yıldızının 2.2 milyar dolarlık servetin paylaşımında tüm ailesi için adil olacak bir çözüm bulmak üzere mali müşavirlerle görüştüğü bildirildi.

Ünlü rapçinin ve Kim’in son aylarda boşanmanın eşiğinde olduğu sıkça konuşuluyor. Hatta Kim’in geçtiğimiz temmuzda ünlü boşanma avukatı Laura Wasser ile konuşarak hazırlık yaptığı iddia edildi.

Us Weekly’ye konuşan bir kaynak, "Kim, Kanye'nin tüm finans kaynaklarını ve mülklerini bölünmeye hazır hale getirdi, bu herkes için çok adil bir anlaşma. Kim, resmi olarak davayı açtığı zaman her şey hazır durumda olacak” dedi.

Kaynak aynı zamanda arkadaşlarının Kim’in davayı Eylül ayında açacağını zannettiğini ancak şimdilik biraz daha dayanmaya karar verdiğini de belirtti.

Ünlü çiftin evliliği, geçtiğimiz yıl Kanye’nin Twitter’da Kim ve annesi hakkında yazdıklarından sonra sarsılmıştı. Kim o zaman bu durumun Kanye’nin bipolar bozukluğundan kaynaklığını açıklamıştı. 2014 yılında evlenen çiftin 4 çocuğu var.



