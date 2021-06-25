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Kim Kardashian daha fazla dayanamadı! 3 yıl uzaklaştırma kararı aldırdı

25.06.2021 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Kardashian, kendisini aylardır rahatsız eden bir tacizci için üç yıllık uzaklaştırma kararı aldırdı. Kardashian'ın takipçisi olduğu iddia edilen kişinin, onunla fiziksel bir ilişki sürdürme arzusuyla ilgili sosyal medya paylaşımları yaptığı belirlendi.

Kim Kardashian daha fazla dayanamadı! 3 yıl uzaklaştırma kararı aldırdı

Kim Kardashian, kendisini aylardır takip ettiği öğrenilen tacizci için mahkemeden üç yıllık uzaklaştırma kararı çıkarttı. 40 yaşındaki reality show yıldızı ve girişimci için, Charles Peter Zelenoff adlı kişiye karşı geçici koruma emri verildi. Söz konusu tacizcinin, Kardashian’ın Los Angeles’ın Hidden Hills bölgesindeki evine girmeye teşebbüs ettiği öğrenildi.

TMZ’nin haberine göre, Kardashian, 23 Haziran'daki bir duruşmaya sesli arama yoluyla katıldı ve ünlü yıldızın avukatları beş yıllık bir yasaklama emri aldırmak için uğraştı. Ancak tacizci için üç yıllık uzaklaştırma kararı çıkarıldı. Mahkeme, tacizcinin Kardashian’ı doğrudan tehdit etmediği görüşüne vardı. Bu karar, Kardashian’ın geçen ay açtığı geçici yasaklama emri davasının bir uzantısı niteliğinde.

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"FİZİKSEL İLİŞKİ KURMA ARZUSU VAR"

2016 yılında Paris’te kaldığı otelde silahlı soyguncuların hedefi olan Kardashian, dava ettiği Charles Peter Zelenoff’un kendisiyle fiziksel ilişki kurma arzusunu dile getirdiği sosyal medya paylaşımları olduğunu mahkemeye iletti.

Geçen hafta da Kardashian, kendisine ertesi gün hapı ile elmas görünümlü nişan yüzüğü gönderen bir tacizciye karşı yasal hakkını kullanmıştı. Kardashian’ın Calabasas’taki malikanesine gelen ve içeriye girmekte ısrar eden kişiyi kapıdaki güvenlik görevlileri etkisiz hale getirerek polise teslim etmişti. Kardashian’ın iddiasına göre, bu tacizci daha önce de defalarca kapısına dayanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian taciz
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