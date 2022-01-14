Kim Kardashian'ı unuttu! Kanye West ve Julia Fox dudak dudağa

Kim Kardashian'dan boşanmak üzere olan Kanye West yeni bir aşka yelken açarak şaşırttı. Son dönemde Kim'den ayrılmak istemediğini sık sık dile getiren West yeni sevgilisi Julia Fox ile West Hollywood'daki Delilah adlı restorandan çıkarken görüntülendi.

Madonna ile buluşan çift ikili ilk kez ele ele görüldü. Basının yoğun ilgi gösterdiği ikili, restoran çıkışında ayrıldı. Kanye West kendi otomobiline binerken Fox, sevgilisiyle vedalaşarak gitti.

İkili vedalaşırken kameraların ışıkları altında öpüştü ve sarıldı.



