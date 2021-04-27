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Kim Kardashian ile Van Jones arasında aşk iddiası

27.04.2021 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanye West ile boşanma aşamasında olan Kim Kardashian'ın gazeteci Van Jones ile yeni bir ilişkiye başladığı iddia edildi. İkilinin uzun zamandır arkadaş olduğu, ceza adaleti reformu için birlikte çalıştığı ve şimdi de ilişkilerini romantik bir boyuta taşıdığı konuşuluyor.

Kim Kardashian ile Van Jones arasında aşk iddiası

Dört çocuğunun babası, rap şarkıcısı Kanye West ile boşanma aşamasında olan Kim Kardashian hakkında yeni aşk iddiası ortaya atıldı. 40 yaşındaki Kardashian’ın boşanma davası açmasından iki ay sonra CNN muhabiri Van Jones ile birlikte olmaya başladığı söylentileri çıktı. Uzun yıllardır arkadaş oldukları bilinen ikilinin, ilişkilerini romantik bir boyuta taşıdıkları konuşuluyor.

Daily Mail’in haberine göre, hukuk fakültesinde okuyan Kardashian ile Jones’un ABD’de 50 eyaletin tamamında suç ve hapis cezalarını azaltmak için çalışan Cut 50 adlı birliğin çalışmaları esnasında yakınlaştıkları düşünülüyor.

Ancak Kardashian'a yakın kaynaklar, ikilinin birlikte uzun bir çalışma ilişkisine sahip olduğunu ve ceza adaleti reformunda ortak faaliyet yürüttüklerini söyleyerek aşk spekülasyonunu boşa çıkarıyor.

Ekran Alıntısı

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New York Post köşe yazarı Cindy Adams, Jones’un solcu olduğunu ve 'belki de Kardashian’ın siyasi görüşünü bile etkilediğini' belirterek söylentileri genişletti.

Twitter kullanıcılarının bir kısmı, Kardashian'ı hukuk kariyerini ilerletmek için 'Jones'u kullanmakla suçladı. Bir sosyal medya kullanıcısı, “İnsanlar, Kim'e, moda dünyasında onu ilerletmesi için Kanye'yi ve bir sonraki kariyer alanı hukukta ilerletmesi için Van Jones'u kullanıyormuş gözüyle bakacaklar” ifadesini kullandı.

Kardashian ve Jones, 2018'de, Alice Johnson'ın şiddet içermeyen uyuşturucu suçlamalarından 1996 yılında aldığı ömür boyu hapis cezasından affedilmesi için birlikte çalışmış ve başarmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Kanye West Kim Kardashian
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