Kim Kardashian, leoparlı süper minisiyle İtalya sokaklarını yaktı geçti

Kim Kardashian, bir süre önce çıktığı İtalya turuna devam ediyor. 40 yaşındaki televizyon ünlüsü, Vatikan’a giderken giydiği dekolteli beyaz elbisesiyle olay olmuştu.

Kim Kardashian, leopar desenli süper minisiyle İtalya sokaklarında şov yaptı. Instagram hesabından da bol bol fotoğraf paylaşan yıldızın gönderilerisi 3 milyon beğeni topladı.

Akşam yemeği için İtalya’yla özdeşleşen makarna yerken fotoğraf çekinen Kim Kardashian, dekolteli elbisesiyle göz doldurdu.

Kim Kardashian’ın Roma gezisinin ne kadar süreceği ya da sıradaki durağının neresi olacağı belli değil.

