MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kim Kardashian, leoparlı süper minisiyle İtalya sokaklarını yaktı geçti

Kim Kardashian, leoparlı süper minisiyle İtalya sokaklarını yaktı geçti

05.07.2021 22:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Televizyon yıldızı Kim Kardashian bir süre önce çıktığı İtalya tatiline devam ediyor. Vatikan’da giydiği beyaz dekolteli elbisesiyle olay olan 45 yaşındaki yıldız, Roma sokaklarında giydiği leopar desenli mini elbisesiyle ortalığı yıktı geçti.

Kim Kardashian, leoparlı süper minisiyle İtalya sokaklarını yaktı geçti

Kim Kardashian, bir süre önce çıktığı İtalya turuna devam ediyor. 40 yaşındaki televizyon ünlüsü, Vatikan’a giderken giydiği dekolteli beyaz elbisesiyle olay olmuştu.

a

Kim Kardashian, leopar desenli süper minisiyle İtalya sokaklarında şov yaptı. Instagram hesabından da bol bol fotoğraf paylaşan yıldızın gönderilerisi 3 milyon beğeni topladı.

b

Akşam yemeği için İtalya’yla özdeşleşen makarna yerken fotoğraf çekinen Kim Kardashian, dekolteli elbisesiyle göz doldurdu.

c

Kim Kardashian’ın Roma gezisinin ne kadar süreceği ya da sıradaki durağının neresi olacağı belli değil.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Müge Anlı'ya vereceğim" diyerek kaydetmiş! İstanbul'da tüyler ürperten olay"Müge Anlı'ya vereceğim" diyerek kaydetmiş! İstanbul'da tüyler ürperten olay
3 ayaklı kedi, 2 ayaklı yavru doğurdu! Böylesi daha önce görülmemişti3 ayaklı kedi, 2 ayaklı yavru doğurdu! Böylesi daha önce görülmemişti
Cansu Taşkın’ın işleri açıldı: SayenizdeCansu Taşkın’ın işleri açıldı: Sayenizde
Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası emeklilere müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası emeklilere müjde

Kırmızı mayosunu giyip amuda kalktı!

Kırmızı mayosunu giyip amuda kalktı!

Uçsuz bucaksız kuyruk! "Geçince tüylerim diken diken oluyor"

Uçsuz bucaksız kuyruk! "Geçince tüylerim diken diken oluyor"

Düğününde bin tane 5 lira taktılar! Sebebi bakın ne çıktı

Düğününde bin tane 5 lira taktılar! Sebebi bakın ne çıktı

Mehmet Aydın ifade veriyor! Dikkat çeken detay

Mehmet Aydın ifade veriyor! Dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: TBMM'de yeni bir kanun hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: TBMM'de yeni bir kanun hazırlanıyor

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Mini elbisesini giyip kutlamaya gitti! Şov yaptı

Mini elbisesini giyip kutlamaya gitti! Şov yaptı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Zor günlerde yalnız bırakmadı! Bomba paylaşım

Zor günlerde yalnız bırakmadı! Bomba paylaşım

Annesinden rol çaldı! Süper minisiyle yaktı geçti

Annesinden rol çaldı! Süper minisiyle yaktı geçti

Yeşilçam'ın efsane ismi Kartal Tibet hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın efsane ismi Kartal Tibet hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.