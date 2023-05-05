Kim Kardashian Met Gala'ya damga vurmuştu! Elbisesi için kullanılan inci sayısı herkesi şaşırttı

Her yıl New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü’ne yardım amacıyla gerçekleştirilen ve moda dünyasının en prestijli gecesi olarak bilinen Met Gala, geçtiğimiz günlerde düzenlendi.

"Karl'ın Onuruna" temalı Met Gala'da ünlü isimler tarafından giyilen kıyafetler sosyal medyada çok konuşuldu. Geceye damga vuran isimlerden biri de inci detaylı elbisesiyle Kim Kardashian oldu.

YAPIMI 100 SAAT SÜRDÜ

Özel tasarım bir elbise tercih eden Kim Kardashian'ın üzerindeki incilerin sayısı ise merak edildi. Tasarım elbisede 50 binden fazla incinin kullanıldığı ortaya çıktı. People'ın haberine göre, elbisenin yapımı ise 1000 saat sürdü.

Ünlü moda dergisi Vogue'a açıklamalar yapan yıldız, "İncileri bolca kullanmak istedim. Karl'ı en iyi incilerin yansıttığını düşündüm" dedi. Kardashian, bu yıl Met Gala'ya 10. kez katıldı.



