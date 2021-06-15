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Kim Kardashian öyle bir bikini giydi ki... Yokmuş gibi!

15.06.2021 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyor. Ten rengi bikinisiyle poz veren Kim Kardashian, her zamanki gibi hayranlarından tam puan aldı.

Kim Kardashian öyle bir bikini giydi ki... Yokmuş gibi!

Kim Kardashian, Kanye West’le boşanma aşamasında olmasına rağmen hayatına devam ediyor. Birbirinden farklı tarzda kıyafet ve bikinilerle objektif karşısına geçen güzel yıldız, hayranları için Instagram üzerinden sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

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40 yaşındaki yıldız üzerinde parlak şeftali deseni olan ten rengi bikinisiyle görenlerin ağzını açık bıraktı. Formunu korumak için sıkı bir diyet ve spor takvimi uygulayan Kim Kardashian, her paylaşımında kusursuz vücudunu gözler önüne seriyor.

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Kim Kardashian Instagram
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