MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kim Milyoner Olmak İster'e Urfalı Hikmet damga vurdu!

Kim Milyoner Olmak İster'e Urfalı Hikmet damga vurdu!

11.10.2020 07:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kim Milyoner Olmak İster'e Urfalı Hikmet damga vurdu!

Kim Milyoner Olmak İster'e Urfalı Hikmet damga vurdu! Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına Şanlıurfa'dan katılan Hikmet Karakurt sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Hikmet Karakurt 250 bin TL'lik soruya kadar gelerek dikkat çekti.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışması dün gecenin dikkat çeken programları arasında yerini aldı.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına Şanlıurfa'dan katılan Hikmet Karakurt dikkat çekti. Başarılı yarışmacı 250 bin TL'lik soruya kadar yükseldi. 8 çocuklu bir ailenin çocuğu olan 22 yaşındaki Hikmet Karakurt sosyal medyanın en çok konuştuğu konu haline geldi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

#milyoner

atv (@atvturkiye)'in paylaştığı bir gönderi ()

Hikmet Karakurt, 125 bin lira değerindeki ''1 dakikada ve 30 saniyede en fazla beton blok kırma rekorlarına da sahip olan Ali Bahçetepe tek seferde en fazla beton blok kırma rekorunu 2015'te kaç beton blok kırarak elde etmiştir?'' sorusuna doğru yanıt verdi.

5f824e635542821168107051

250 bin TL'lik soruyu açtıran Karakurt, gelecek hafta 250 bin TL'lik soruya cevap verirse milyoner olması için 1 sorusu kalacak.

Annesi Halime ile programa katılanüniversitesi öğrencisi Hikmet'in, Kenan İmirzalıoğlu'nun 'kazanacağın ödülle ne yapacaksın' sorusuna verdiği cevap ise herkesi duygulandırdı. Maddi zorluklar içerisinde yaşayan bir ailenin en büyük evladı olan Hikmet, ailesiyle birlikte mevsimlik işçi olarak çalışarak tarlada soğan topluyor ve geçimlerini sağlıyorlar. Kazanacağı ödül ile kardeşlerinin eğitim masraflarını karşılayacak olan Hikmet'in bu sözleri sosyal medyaya dikkat çekti.

Ekran Alıntısı

Gençlik ve Spor Bakanı da bir paylaşım yaparak "Bravo Hikmet! Azim, sebat ve tevazu. Senin gibi gençler oldukça umudumuz baki kalacak" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Seni Çok Bekledim dizisinin çekimleri başladı!Seni Çok Bekledim dizisinin çekimleri başladı!
Düdük çalan çocuk izleyenleri hüzne boğduDüdük çalan çocuk izleyenleri hüzne boğdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Sevilen dizi için şaşırtan karar!

Sevilen dizi için şaşırtan karar!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Çatı Katı Aşk dizisinde şoke eden ayrılık!

Çatı Katı Aşk dizisinde şoke eden ayrılık!

Savaşçı'da Kılıç Timi devri kapandı!

Savaşçı'da Kılıç Timi devri kapandı!

Yorulmuşuz sanırım ilk gün

Yorulmuşuz sanırım ilk gün

Diğer Haberler

Seni Çok Bekledim dizisinin çekimleri başladı!

Seni Çok Bekledim dizisinin çekimleri başladı!

Kırmızı Oda'ya yeni oyuncu

Kırmızı Oda'ya yeni oyuncu

Kırmızı Oda'da 6. son bölümde neler oldu? Evrim Alasya'nın canlandırdığı Meliha ölüyor mu? Kırmızı Oda 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kırmızı Oda'da Doktor Hanım'a Meliha şoku!

Babil 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İrfan ve Ayşe aşk mı yaşayacak? Babil 15. son bölümde neler oldu?

Babil'de sürpriz aşk!

Ramo 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ramo Doğu'yu öldürdü mü? Ramo 15. son bölümde neler oldu?

Ramo, Cihangir'e savaş açıyor!

Çocukluk 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Erdal Beşikçioğlu'nun yeni dizisi Çocukluk'un 1. bölümünde neler oldu?

Çocukluk yeni bölümden çarpıcı fragman!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.